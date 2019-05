Rund um die Hamme lässt sich die Gegend wunderbar mit dem Rad erkunden. Die Mitglieder des Worpsweder Planungsausschusses wollen die Bedingungen nun noch verbessern. (I. Wagner/dpa)

Worpswede. Das Geld dafür hat die Gemeinde zwar nicht, aber sie hofft auf den Landkreis Osterholz und auf Zuschüsse. Dann könnte vielleicht doch ein Radwanderweg vom Waakhauser Polder über die Semkenfahrt zum Weyermoorer Bahnhof und weiter bis nach Neu Helgoland gebaut werden. Der Planungsausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag, den die CDU gestellt hatte.

Die Gemeindeverwaltung solle Gespräche mit dem Landkreis führen mit dem Ziel, einen Lückenschluss des Radwegs von Melchers Hütte bis Neu Helgoland herzustellen, erklärte Wolfgang Wedelich in der Ausschusssitzung. Der Weg könne am Rand des Flurstücks geführt werden, das dem Landkreis gehöre. Ab dem Weyermoorer Bahnhof könne er parallel zur Bahnlinie verlaufen. Die Idee sei keineswegs neu, so Wedelich: Schon 2007 habe man Kosten von 200 000 Euro ermittelt. 2014 habe man versucht, den Weg in ein Förderprogramm aufnehmen zu lassen, leider erfolglos.

Er habe bereits beim Landkreis angefragt, aber noch keine Antwort erhalten, berichtete Fachbereichsleiter Michael Rath. Fest stehe: „Die Gemeinde kann das nicht bezahlen.“ Deshalb werde sie versuchen, den Landkreis dazu zu bringen, den Bau zu finanzieren. Der habe den Weg immerhin in sein Radwegekonzept aufgenommen.

„Es ist für alle klar, dass wir den Weg haben wollen“, sagte Andreas Uphoff (SPD). Aber heute koste er wohl eher 400 000 Euro, und auch wenn der Landkreis ihn baue, werde die Gemeinde sich an den Kosten beteiligen müssen. Ute Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft wies darauf hin, dass der Weg, obwohl er noch gar nicht existiere, bereits in ADAC-Reiseführern eingezeichnet sei, und auch Bernd Rugen (Linke) nannte ihn touristisch wichtig, denn es sei wenig angenehm, mit dem Fahrrad direkt an der Waakhauser Straße zu fahren. Wenn die Gemeinde sich an den Kosten beteiligen müsse, solle sie versuchen, an Fördergelder heranzukommen.

Friedrich-Karl Schröder (CDU) fragte, wie der Landkreis auf die Anfrage Worpswedes reagiert hat. Die Idee finde er wohl grundsätzlich gut, vermutet Michael Rath, aber er selbst nehme an, dass dem Landkreis derzeit anderes wichtiger sei. „Der soll wenigstens antworten“, forderte Schröder. Dazu wird er bald wieder Gelegenheit bekommen, denn der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die Gemeindeverwaltung den Wunsch nach dem Radweg noch einmal vorbringen soll.