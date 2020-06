Mit einer neunmonatigen Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung endete ein Streit zwischen drei Männern am Wurststand einer Osterholz-Scharmbecker Diskothek. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Feiern, Tanzen und Trinken machen so manchem Nachtschwärmer Appetit auf einen deftigen Imbiss. Zumindest drei Gästen einer Diskothek im Industriegebiet von Osterholz-Scharmbeck ist ein Zusammentreffen am Wurststand in unguter Erinnerung geblieben. Die Männer sahen sich gleich zweimal vor Gericht wieder. Einer von ihnen kassierte eine mehrmonatige Bewährungsstrafe und muss auch noch ordentlich Schmerzensgeld zahlen.

Wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung war ein 34-Jähriger vom Amtsgericht zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Völlig zu Unrecht, wie der Mann meinte und nun auch in der zweitägigen Berufungsverhandlung am Landgericht Verden beteuerte. Bei der zunächst verbalen, dann handgreiflichen Auseinandersetzung an einem frühen Märzmorgen 2019 sei er nicht der „Aggressor“ gewesen. Vielmehr habe er sich gegen den drohenden Angriff des ersten Kontrahenten zur Wehr gesetzt und dann auch gegen dessen Freund verteidigt, der plötzlich in das Geschehen eingegriffen habe.

So fasste jedenfalls der Verteidiger in seinem Schlussvortrag zusammen, was unbeachtet unterschiedlicher Zeugenaussagen zum Geschehen als Sachverhalt zu gelten habe. Dabei räumte der Anwalt ein, dass „alles etwas unglücklich“ gelaufen sei. Das Ganze sei jedenfalls dadurch in Gang gekommen, dass sein Mandant draußen an der Imbisstheke von dem Hauptzeugen beleidigt worden sei. Der Angeklagte sei also freizusprechen.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte sich nach der Beweisaufnahme allerdings ein anderes Bild ergeben, wenngleich auch sie in ihrem Plädoyer betonte: „Wir haben durchaus verschiedene Varianten zum Ablauf gehört.“ Aus Sicht der Staatsanwältin hat das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck bereits die letztlich richtigen Feststellungen getroffen. Danach gingen die Gewalttätigkeiten vom Angeklagten aus: So hat er den 25-Jährigen Nebenkläger nicht nur mit einem Fausthieb zu Boden gebracht, sondern ihn darüber hinaus auch getreten und einige Zeit später den Kopf des jungen Mannes gegen eine Wand geschlagen.

Als ein 27-jähriger Kumpel auf die Situation aufmerksam wurde, wollte er „helfen und dazwischen gehen“. Laut seiner Zeugenaussage keine gute Idee: Er habe auch „welche abgekriegt“, nämlich „Schläge an den Kopf“. Für ihn ging die Angelegenheit jedoch glimpflicher aus als für den Freund, der sich mit Gesichtsverletzungen und einer Platzwunde am Kopf in ärztliche Behandlung begeben musste. Sowohl die Staatsanwältin als auch der Nebenklagevertreter beantragten, die Berufung zu verwerfen.

Der Angeklagte, der schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und unter anderem Geldstrafen wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung erhalten hat, kassierte nun erstmals eine Haftstrafe, denn auch die 5. kleine Strafkammer des Landgerichts sah keinen Anlass für einen Freispruch. Sie erkannte sie auf „einfache“ statt auf gefährliche Körperverletzung.

Die in erster Instanz verhängte Bewährungsstrafe wurde lediglich um einen Monat reduziert, die zusätzliche Geldauflage entfiel dagegen. Finanziell wird der 34-Jährige aber ohnehin noch in die Pflicht genommen: Er muss dem Nebenkläger 3500 Euro Schmerzensgeld zahlen.