Autos fahren über die Baustelle der Flutbrücke. Auch in Richtung Lilienthal rollt der Verkehr besser als von vielen befürchtet. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Um die möglichen Auswirkungen der Flutbrücken-Baustelle in Borgfeld zu dokumentieren, hat die Gemeinde Lilienthal vor den Sommerferien und im September/Oktober den Verkehr an der Wümme-Brücke und in Butendiek zählen lassen. An der Lilienthaler Allee in Höhe der Wümme-Brücke sowie in Höhe der Butendieker Landstraße 40 wurden die Fahrzeuge in beide Richtungen erfasst. Ergebnis: Über Butendiek nach Bremen fahren nach der Baustelleneinrichtung im Tagesdurchschnitt weniger Autos als vorher, in Richtung Lilienthal sind es geringfügig mehr. „Der Verkehrsfluss ist sehr gut. Ich möchte dem Amt für Straßen und Verkehr in Bremen ein Lob für die gute Vorbereitung aussprechen“, sagt Stephen Riemenschneider, Chef des Baufachbereichs im Lilienthaler Rathaus.

Laut Verwaltung wurden an einem Juli-Tag an der Wümme-Brücke 8001 Fahrzeug registriert, die in Richtung Bremen unterwegs waren, nach Beginn der Baumaßnahme im Herbst lag der Tageswert bei 8228. In der Gegenrichtung waren es 5086 im Juli und 5039 im September. In Butendiek waren vor den Sommerferien 1035 Autos am Zähltag in Richtung Bremen unterwegs, im Oktober 915. In Richtung Lilienthal lag die Juli-Zahl bei 948 im Vergleich zu 1029 im Oktober.

Für die Lilienthaler Gemeindeverwaltung ist dies der Beleg dafür, dass Entwarnung gegeben werden kann und dass der vielfach befürchtete Schleichverkehr infolge der Großbaustelle ausgeblieben ist.