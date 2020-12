Im Teufelsmoor ergeben sich beim Sonnenaufgang zauberhafte Stimmungen. (Christian Kosak)

In einigen Regionen Deutschlands hat es bereits geschneit. Aber hier im Norden ist von der weißen Pracht nichts zu sehen. Der Winter macht sich rar. Statt Schneeflocken gibt es häufig Bodennebel, der eine besondere mystische Wirkung entfaltet und zu jedem Moor dazugehört. Auch wenn die grauen Schwaden mit schaurigen Gedanken verbunden sein können: Am frühen Morgen sorgt der Dunst eher für eine besonders schöne und zauberhafte Stimmung. So einen Moment hat unser Fotograf Christian Kosak in diesen Tagen eingefangen. Und wer weiß, vielleicht bekommt er zu Weihnachten gar die Chance, eine weiße Schneelandschaft abzulichten.