Nach einer Unfallflucht in Heidberg hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Karl-Josef Hildenbrand)

Lilienthal. Nach einem Verkehrsunfall auf der Heidberger Straße (L 154) in Lilienthal hat sich ein Autofahrer aus dem Staub gemacht. Der Fahrer oder die Fahrerin war den Spuren zufolge in der Nacht zu Donnerstag in Richtung Seebergen unterwegs gewesen, als er oder sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen den Zaun eines Grundstücks durchbrach. Anschließend setzte die unbekannte Person mit ihrem Pkw zurück und verlor rund 150 Meter vom Unfallort entfernt ein vom Zusammenprall stammendes Zaunelement. Die Polizei vermutet, dass die Person in Richtung Lilienthal davonfuhr. Aufgrund von Fahrzeugteilen, die am Unfallort gefunden wurden, handelte es sich bei dem Unfallwagen um einen Audi. Hinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/46 56 60 entgegen.