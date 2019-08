Das Haus im Schluh war am Dienstag eine von mehreren Stationen des Teams, das für das ZDF in Worpswede unterwegs war. (Christian Kosak)

Worpswede. Menschen mit Kameras gehören in Worpswede zum Ortsbild. Das Künstlerdorf ist viel zu fotogen, um es unfotografiert wieder zu verlassen. Das dachten sich auch ein paar Menschen vom ZDF, die Worpswede zum Kulturpartner des Senders gemacht haben (wir berichteten). Teil der Partnerschaft ist die Erstellung eines halbminütigen Imagefilms, der demnächst an einem Sonntag vor den „Heute“-Nachrichten gezeigt werden soll. Am Dienstag war Drehtag, und somit waren wieder Menschen mit Kameras im Ort. Sie hatten sogar ein paar mehr dabei.

Denn der Drehplan war eng getaktet. Ein 20-köpfiges Team aus Kameraleuten, Technikern, Schauspielern und Visagisten traf sich zunächst in der Großen Kunstschau, um dann auch noch die Kunsthalle, das Haus im Schluh und den Barkenhoff zu besuchen. War ein Kamerateam gerade in einer der Einrichtungen zugange, kümmerte sich ein anderes um die Außenaufnahmen. Mit einer Drohne wurden auch Luftbilder angefertigt.

Das ZDF setzt damit seine Pläne einer Digitalen Kunsthalle, die mit dem Fernsehangebot verzahnt werden soll, in die Tat um. Worpswede ist einer von 16 neuen Partnern, die zusammen mit bereits bestehenden Kooperationen auf einer Landkarte mit 35 Kulturinstitutionen von nationaler Bedeutung erscheinen sollen. Es gibt pro Bundesland nur einen neuen „Hotspot“, Worpswede hat sich in Niedersachsen durchgesetzt und ist zusammen mit dem Bremer Überseemuseum der einzige Teilnehmer aus Nordwestdeutschland. Worpswede sei eben ein in der Region herausragender Kulturort mit landesweiter Bedeutung, hatte Dinesh Chenchanna, Leiterin der Stabsstelle „Neue Digitale Kulturpartnerschaften“ in der ZDF-Hauptredaktion Kultur, nach der Bekanntgabe der Pläne betont.

Im Worpsweder Rathaus betrachtet man das Projekt, für das man sich laut Bürgermeister Stefan Schwenke übrigens nicht beworben habe, als großes Glück. Der TV-Beitrag und die dazugehörige Online-Berichterstattung werde Früchte tragen, brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck. Er hätte sich nur gewünscht, dass das Drehteam erst am Mittwoch gekommen wäre. Die Regenwolken vom Dienstag sollen sich dann nämlich wieder verzogen haben.