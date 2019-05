Rosa und die wilden Jungs singen eigene Songs auf Deutsch. Die Band tritt zum ersten Mal beim Stadtfest in Osterholz-Scharmbeck auf. (FR)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt feiert wieder. Am dritten Juliwochenende, vom 19. bis 21. Juli, ist das beliebte Stadtfest in der Innenstadt wieder „der heiße Fleck im Norden“. Der Großteil des Programms steht schon. Gefeiert wird auf zwei Bühnen in der Innenstadt. Auch die altbewährte Mischung aus Musik, Unterhaltung und Jahrmarkt ist geblieben. Neu ist das Logo mit den Wahrzeichen der Stadt. Thomas Rühl, einer der Organisatoren, hat es entworfen. Wie in den Vorjahren sind Tim Schwarzrock, Frank Wätjen und Sebastian Dippe ebenfalls Teil des Organisationsteams.

Die Party beginnt am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr mit der Band Impuls Live. Die sechs Musiker sind zum dritten Mal dabei. „Hier ist eine Band, die alles 100-prozentig live macht“, sagt Wätjen. In den Setpausen sorgt DJ Uwe für Stimmung. Auf der Marktkauf-Bühne spielen Buddy and Soul Charts mit Akustikgitarre und E-Piano. Wer selbst auf dem Stadtfest auftreten möchte, könne sich bei den Organisatoren bewerben. Am Sonntagnachmittag gebe es noch einen „Open Spot“, sagt Schwarzrock.

Am Sonnabend spielen Rosa und die wilden Jungs. Sie sind zum ersten Mal dabei und singen auf Deutsch eigene Songs. Den Veranstaltern ist es wichtig, Nachwuchsmusikern eine Chance zu geben. Auf der großen Bühne zu spielen, sei eben etwas Besonderes – so auch für Singer-/Songwriterin Muriel Colleen von der Kreismusikschule. Ebenfalls von der Kreismusikschule, aber bereits zum vierten Mal beim Stadtfest, ist die Band Tactless.

Headliner auf der Sparkassen-Bühne ist am Sonnabend ab 19.30 Uhr die Band Komboo. Sie komme aus der Region Osterholz und sorge als Partyband für gute Stimmung, sagt Wätjen. Auf der Marktkauf-Bühne spielen Dean Collins and the DC7 ab 20 Uhr die Songs seiner musikalischen Helden. Für die Veranstalter ist es ein großer Erfolg, dass sie die Musiker mit diesem speziellen Programm gewinnen konnten. „Egal wie das Wetter sein wird, es wird eine brandheiße Nacht“, sagt Rühl.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz. Dieser sei immer sehr gut besucht. „Selbst unsere Bierbänke haben wir da schon angeschleppt“, sagt Schwarzrock. Wie in den Vorjahren singt mittags der Shanty-Chor Segel-Club Hamme.

Gorden Davis aus England singt Songs von Elvis. „Wenn du da die Augen zumachst, und hörst ihn nur singen, das ist Wahnsinn“, sagt Schwarzrock. Linda Schinkel aus Osterholz-Scharmbeck ist Stadtfest-Neuling und macht Musik für die ganze Familie. Auch sonst ist für Unterhaltung der Kleinen gesorgt. Sie können selbst Tanzschritte lernen, Kindertanzgruppen bewundern und sich auf viele Animationen freuen.

Nicht nur auf der Bühne gibt es Neues. Mit dem Karussell-Scheibenwischer ist ein 20 Meter langes Fahrgeschäft dabei. Einen geeigneten Stellplatz zu finden, war nicht einfach, verraten die Organisatoren. Grundsätzlich sei die Innenstadt als Veranstaltungsort eine Herausforderung – sowohl beim Sicherheitskonzept, als auch bei der Infrastruktur. Auch in Zukunft soll das Stadtfest mitten in Osterholz-Scharmbeck bleiben. „Wir haben uns bewusst als Team entschieden, wir lassen es in der Innenstadt. Da gehört es hin“, sagt Wätjen. Die Kosten steigen jedoch jährlich. Deshalb haben sie sich entschieden, neben den Hauptsponsoren auf Co-Sponsoren zu setzen. Diese finanzieren zum Teil die Gagen der Musiker. An diesen wolle man nicht sparen, schließlich leben die Künstler davon. Mehr Infos zum Fest gibt es unter www.stadtfest-ohz.de.