Das Worpsweder Hallenbad ist so sehr in die Jahre gekommen, dass ein Neubau wirtschaftlicher erscheint als eine Sanierung. (Henning Hasselberg)

1. Haushalt

Das Jahr 2021 beginnt für die Worpsweder Lokalpolitik mit den Haushaltsberatungen. Diese waren schon für Ende 2020 geplant, wurden aber aufgrund der anstehenden Schwimmbad- und Schulsanierung auf Anfang des neuen Jahres verschoben, um Zeit für konkrete Planungen zu gewinnen. Zur ohnehin chronisch angespannten Finanzlage kommt erschwerend hinzu, dass Worpswede, wie berichtet, keine weitere Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen mehr erhält.

2. Straßensanierungen

Neben der symbolischen Baustelle Haushalt stehen tatsächlich eine Reihe größerer Bauarbeiten an, die nach derzeitiger Planung den Verkehrsteilnehmern einiges abverlangen werden. Nachdem die Sanierung der Landesstraße 165 nur bis zum Abzweig Friedensheimer Straße im Dezember fertig wurde, sind die weiteren Arbeiten bis Nordsode ins Frühjahr verschoben. Ebenso steht die weitere Sanierung der L 153 an, die zwischen 15. März und Ende Juni zwischen Worphausen und Worpswede in Angriff genommen werden soll.

Danach folgt zwischen Juli und September die Ortsdurchfahrt Worpswede, wo mit mindestens vier Wochen Vollsperrung zur rechnen ist. Zeitgleich, nämlich für Juli, plant auch der Kreis Osterholz die Verbindung von Grasberg nach Worpswede (K 10) zu sanieren. Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke mahnt schon jetzt dringend an, diese Bauarbeiten so zu koordinieren, dass es nicht zum Verkehrschaos kommt. Innerorts sollen zudem der Bahnübergang Am Kniependamm, die Sanierung des Gartenwegs und die Einmündungen der Bergstraße fertiggestellt werden. Dazu gehört auch ein Zebrastreifen auf der Findorffstraße in Höhe der Kirchtreppe.

3. Gemeindeentwicklungsprozess

Dieser Überweg war im Zuge des Gemeindeentwicklungsprozesses angeregt worden. Ein weiteres Anliegen aus diesem von Bürgern getragenen Forum ist die innerörtliche Verkehrsberuhigung. Laut Schwenke gebe es nun die Unterstützung des Landkreises Osterholz, rund um das „Goldene Dreieck“ (Bergstraße/Hembergstraße/Findorffstraße) die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Das soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Ein konkreter Plan für eine „gemischte Nutzung“ der freien Räume in der Grundschule liegt hingegen noch nicht vor. Auch dafür hat der Gemeindeentwicklungsprozess Konzepte erarbeitet, die Seniorenarbeit, Ateliers für Künstler und einen sogenannten Co-Working-Space beinhalten.

4. Schulen und Kinderbetreuung

Auch Worpswede muss in diesem Jahr zusätzliche Kinderbetreuungsplätze schaffen. Zunächst sollen bis zum September weitere Krippenplätze entstehen. Die Verwaltung strebt dazu eine Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf und der evangelischen Kirchengemeinde an. Auch für die Grundschule Worpswede stehen im ersten Quartal grundlegende Planungen an, vor allem die Entscheidung, ob sie saniert oder teilweise neu gebaut werden soll. Ebenso soll der Umbau der Grundschule Hüttenbusch umgesetzt werden.

5. Schießstand Waakhausen

Wie es auf dem Schießstand in Waakhausen weitergeht, liegt zunächst in der Hand der Kreispolitik. Die in Auftrag gegebene Gefährdungsanalyse zur Umweltbelastung des Areals soll im ersten Quartal vollständig vorliegen, danach müssen die Gremien zu einem Beschluss kommen. Anschließend wird die neue Betreibergesellschaft um den Kieler Schießstand-Experten Gerhard Schorner ein Sanierungskonzept vorlegen müssen und es in Abstimmung mit den Behörden umsetzen. Ausmaß und Kosten der Sanierung sind zurzeit noch unklar, die ersten veröffentlichten Werte des Gutachtens deuten aber an, dass umfangreiche Maßnahmen nötig werden.

6. Feuerwehr

Der Feuerwehrbedarfsplan muss im Jahr 2021 fertig werden und wird durch die politischen Gremien zu beraten sein. Eine der Konsequenzen daraus dürfte sein, ein neues Feuerwehrgerätehaus in Worpswede zu planen, da das bisherige nicht mehr den Anforderungen gerecht wird. Auch das Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Neu Sankt Jürgen wird mittelfristig ergänzt werden müssen. Die Übergabe eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) im Wert von rund 370 000 Euro für die Ortsfeuerwehr Worpswede steht ebenfalls an.

7. Bauvorhaben

Die Sanierung oder der wahrscheinlichere Neubau des Hallenbades Worpswede wird die Politik weiter beschäftigen. Zurzeit recherchiert die Verwaltung Fördermöglichkeiten für das Projekt, das mit bis zu zehn Millionen Euro zu Buche schlagen könnte. Die Hoffnungen ruhen auf Programmen des Landes und des Bundes, möglicherweise auch im Rahmen eines sogenannten „Goldenen Plans“, den die DLRG bundesweit anstrebt. Dass aber innerhalb der nächsten zwölf Monate dort bereits die Arbeiten beginnen, ist nicht zu erwarten. Konkreter könnte es dagegen bei einem weiteren, seit langem geplanten Millionen-Projekt werden: dem Neubau des Hotels Eichenhof. Dort sollen die endgültigen Baupläne in Kürze vorliegen und von der Politik verabschiedet werden. Ob 2021 die ersten Bagger schon anrollen werden, sei laut Investor Hans von Helldorff vor allem davon abhängig, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickle. An seinen Plänen aber habe sich nichts geändert.

8. Wahlen

Mit den Bundestagswahlen am 26. September und den Kommunalwahlen in Niedersachsen zwei Wochen zuvor könnte sich auch die politische Landschaft in Worpswede verändern. Erstmals tritt im Künstlerdorf der neu gegründete Ortsverband der Grünen an. Neben dem Osterholzer Landrat steht auch der Worpsweder Bürgermeister zur Wahl. Anders als vor fünf Jahren dürfte sich Amtsinhaber Stefan Schwenke dieses Mal Gegenkandidaten gegenübersehen, das ist zumindest hinter vorgehaltener Hand zu hören. Sollte es bei der Bürgermeisterwahl am 12. September keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten geben, stünde 14 Tage später die Stichwahl zusammen mit der Bundestagswahl an.

9. Kultur

Wann und in welchem Umfang das kulturelle Programm in Worpswede wieder aufleben kann, ist noch unklar. 2021 soll Paula Modersohn-Becker im Mittelpunkt des Projekts Frauen-Ort stehen, im Februar wird zudem der nach ihr benannte Kunstpreis verliehen. Das Haus im Schluh will sich vor allem Martha Vogeler widmen und seinen 100. Geburtstag von 2020 nachfeiern. Im Barkenhoff soll es um das politische Spätwerk Heinrich Vogelers gehen. Die Galerie Altes Rathaus präsentiert ab Januar Pit Morell; wann die Ausstellung eröffnet wird, steht noch in den Sternen. Und die Worpsweder Kunsthalle plant eine Gemeinschaftsausstellung mit Friedrich Meckseper, Horst Janssen und Peter Piening. Außerdem werden möglicherweise die Veranstaltungen zum 300. Geburtstag Jürgen Christian Findorffs aus dem Vorjahr nachgeholt.

Die Music Hall arbeitet für das erste Halbjahr an einer Reihe von Clubkonzerten mit maximal 80 Zuschauern, die im Rahmen eines Hygienekonzepts nach dem Lockdown möglich sein könnten. Künstler und Termine stehen noch nicht fest. Im Sommer soll es wie im Vorjahr Open Airs auf der Lilienthaler Freilichtbühne und dem Worpsweder Dorfplatz geben. Wann der reguläre Konzertbetrieb wieder anrollt, ist noch offen, die Verantwortlichen hoffen auf den Herbst.

10. Nachhaltige Entwicklung

In einem neu gegründeten Handlungsfeld Klimaschutz des Gemeindeentwicklungsprozesses soll ein Weg zu einer „nachhaltigen Kommune“ aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang dürfte auch die erwartete Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Osterholz von Bedeutung sein. Auch die Reaktivierung des Moorexpress wird nach Einschätzung des Bürgermeisters erneut auf der Agenda stehen.