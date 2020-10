Der amtierende IHK-Präsident Matthias Kohlmann möchte erneut in die Vollversammlung einziehen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade für den Elbe-Weser-Raum hat ihre Mitgliedsbetriebe in den fünf Landkreisen des Kammerbezirks zur Stimmabgabe für die Wahlperiode 2021 bis 2026 aufgerufen. Um die 72 Plätze im Plenum bewerben sich 103 Kandidaten, darunter zehn aus dem Landkreis Osterholz. Bei den Wahlen zur Vollversammlung geht es laut IHK darum, „der Stimme der Wirtschaft Gehör zu verschaffen“.

Die Wahl, die noch bis 5. Oktober im Internet und per Briefwahl möglich ist, werde auch über das Gewicht der Region innerhalb der Kammer entscheiden, wird der Vorsitzende des Osterholzer Regionalausschusses, Johann Gottfried Stehnke, in einer IHK-Mitteilung zitiert. Das Regionalgremium arbeitet der Vollversammlung zu und tagt ungefähr alle sechs Monate. „Wir haben zehn tolle Kandidaten aus Osterholz, die wir alle gerne in der Vollversammlung sehen würden“, ergänzt Stehnkes Stellvertreter Werner Reuter.

Zum geografischen Proporz kommt der wirtschaftliche: Die Betriebe wurden vor der Wahl in elf Gruppen eingeteilt, die unterschiedlich viele Sitze in der Kammer erhalten sollen. In der Wahlgruppe 1 (Industrie, 15 Sitze) stellen sich aus dem Landkreis Osterholz Timm Grotheer (Nabertherm GmbH, Lilienthal) und Matthias Kohlmann (Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck) zur Wahl. In der Gruppe 2 (Groß- und Einzelhandel, 20 Sitze) kandidieren Torsten Emigholz (Poliboy Brandt & Walther GmbH, Lilienthal), Lothar Eßmann (Tecklenburg Energiebedarf GmbH u. Co., Hambergen) sowie Werner Reuter (Trends! Mode und Accessoires e.K., Osterholz-Scharmbeck). Einzige Osterholzer Kandidatin in der Wahlgruppe 3 (Vermittlungsgewerbe / Versicherungen, drei Sitze) ist Birgit van Aken (Plansecur, Osterholz-Scharmbeck).

In den Wahlgruppen 4 (Kreditwirtschaft, vier Sitze), 5 (Verkehr, vier Sitze) und 6 (Hotel- und Gaststättengewerbe, drei Sitze) gibt es keine Bewerber aus dem Landkreis Osterholz. In der Wahlgruppe 7 (Dienstleistungen für andere Unternehmen, elf Sitze) finden sich Axel Schäfer (Plansecur Finanzplanung, Ritterhude) und Johann Gottfried Stehnke (Gottfried Stehnke Beteiligungs-GmbH, Osterholz-Scharmbeck).

In den Wahlgruppen 8 (Energiewirtschaft, vier Sitze) und 9 (Gesundheitswirtschaft, ein Sitz) treten keine Kandidaten aus dem Kreis Osterholz an. In der Wahlgruppe 10 (Grundstücks- und Wohnungswesen, zwei Sitze) kandidiert Rieke von Rahden (von Rahden Wohnbau und Immobilien GmbH & Co. KG, Schwanewede), in der Wahlgruppe 11 (Sonstige Dienstleistungen, fünf Sitze) ist es Carsten Stein (Carsten Stein Consulting, Grasberg).

Die Vollversammlung besteht aus Ehrenamtlern; sie kann darüber hinaus bis zu sechs nicht gewählte Mitglieder aufnehmen, um die Branchen im Kammerbezirk besser abzubilden. Die Wahl-Unterlagen wurden bereits verschickt. Dabei hat jeder Mitgliedsbetrieb unabhängig von Größe und Umsatz eine Stimme. Lediglich Handwerker, Landwirte und Freiberufler, die eigene Standesorganisationen haben, können kein IHK-Mitglied sein. Näheres unter www.stade.ihk24.de/ihk-wahl2020.