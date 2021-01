Neues am Kreisel in Grasberg: Auf dem Gelände der alten Mühle entstehen Gebäude für Wohnungen und Einzelhandel. (Christian Kosak)

Grasberg. Mit den Anforderungen, die die Pandemiebewältigung an die Gesellschaft stellt, ist der Themenzettel für das neue Jahr eigentlich voll. Auf kommunaler Ebene stellen sich allerdings noch viele weitere Aufgaben. Ein Anlass für einen Ausblick: Zehn Themen, die die Menschen in der Gemeinde Grasberg in diesem Jahr beschäftigen werden.

Wahlen

Das Thema Wahlen ist eines der wichtigsten in diesem Jahr. Am 12. September finden die Kommunalwahlen statt und es werden Bürgermeister, Gemeinderats- und Kreistagsmitglieder sowie Landräte gesucht. Das macht vier Wahlurnen für vier verschiedene Wahlzettel. Wie die Corona-Pandemie die Wahlabläufe beeinflussen wird, weiß jetzt noch niemand. So wird die Wahl im Rathaus unter ungewissen Voraussetzungen organisiert. Bürgermeisterin Marion Schorfmann hofft, dass man die Wahlen entzerren kann, zudem wolle die Verwaltung für die Briefwahl werben. Das wiederum hat zur Folge, dass mehr Wahlhelfer benötigt werden, auch um die abgegebenen Stimmen auszuzählen. Und zwei Wochen später geht es dann erneut an die Urne, zur Bundestagswahl.

Drei große Baustellen

Der Anbau an der Grundschule wird fertig. Ende Januar, nach dem Umzug von Verwaltung und Lehrerzimmer in den Anbau, beginnt als letzte Etappe der Umbau in den frei gewordenen Räumen. Im Gefkensweg muss der Baukran nur die Straße überqueren, um nach der Grundschule die DRK-Kita ebenfalls zu erweitern. Damit soll in der Einrichtung die Anzahl der Räume verdoppelt werden. Über die Großbaustelle Nummer drei in Grasberg, das neue Feuerwehrgerätehaus, sagt die Bürgermeisterin, dass die grobe Planung für das Drei-Millionen-Projekt stehe und sie den Baustart in 2021 erwarte. Die Kommune gehe davon aus, dass über zwei Jahre gebaut werden müsse, „auch um das finanziell vernünftig aufzuteilen“. Überraschungen erwartet Schorfmann keine, sie gehe davon aus, dass die Ansätze der Verwaltung für das Projekt gut seien. Was entstehen soll, sei kein Gebäude von der Stange. Groß wird es allemal, mit sieben Toren und Waschanlage für die Feuerwehrfahrzeuge.

Wohnungsbau

„Anfragen von Bauwilligen gibt es genug“, sagt Marion Schorfmann über den Grasberger Wohnungsbau. Die Gemeinde hoffe, das Baugebiet Eickedorfer Vorweiden fortsetzen zu können. Allerdings muss zunächst das neue Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Osterholz erstellt werden. In Grasberg enthalte es Bereiche, die völlig unkritisch in der Entwicklung seien, was Schorfmanns Hoffnung auf eine Fortsetzung des Wohnungsbaus in Eickedorf in 2021 nährt. Auf dem Areal der ehemaligen Wörpedorfer Mühle geht das Bauen ebenfalls weiter. Für drei weitere Gebäude mit jeweils mehreren Wohnungen liege der Gemeinde ein Antrag vor. Dass es all dieses Bauen braucht, daran lässt Marion Schorfmann keinen Zweifel. In den vergangenen 20 Jahren sei die Grasberger Einwohnerzahl trotz der Neubaugebiete lediglich um 200 Personen gestiegen. Solle die vorhandene Infrastruktur aus Ärzten, Apotheken, Kitas, Schulen, Einzelhandel auf längere Sicht erhalten bleiben, müsse auch die Bevölkerungszahl der Gemeinde gehalten werden.

Seniorenwohnpark

Die Infrastruktur in Grasberg sieht die Gemeindespitze auch durch den geplanten Seniorenwohnpark in der Eickedorfer Straße 19 unterstützt. Die Baugenehmigung des Landkreises liegt vor, so Mitgesellschafter Michael Frerks. Für Februar/März hofft er auf den Beginn der Erdarbeiten für das von der Bremer Convivo-Gruppe betriebene Ensemble. Auf rund 20.000 Quadratmetern Fläche sollen Doppel-Bungalows und ein Haupthaus entstehen und rund 20 Arbeitsplätze.

Kita-Plätze

Nicht zuletzt durch die Baugebiete steigt die Zahl der jungen Grasberger, die in Kindertagesstätten betreut werden. Für 2021 plant die Kommune die Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe. Untergebracht werden soll diese in den Horträumen der Grundschule. Durch den fertiggestellten Anbau an die Grundschule inklusive Aula, die auch als Mensa benutzt werden kann, wird es erweiterte Möglichkeiten geben, auch in den Schulräumen die 50 Hortkinder zu betreuen.

Kompensationsflächen

Entlang der Wörpe zieht sich ein Streifen aus Kompensationsflächen, die die Kommune in den vergangenen Jahren stückweise erworben hat. 2020 waren es zwei Grundstücke, 2021 soll es weiter gehen. Die Gemeinde befinde sich in Gesprächen über zwei weitere Flächen an der Wörpe. Auf den im vergangenen Jahr neu erworbenen Bereichen jenseits der Wörpe an der Straße Am Ützenbarg sollen im Herbst 2021 Ersatzbäume für gefällte Bäume aus dem Wiesendamm gepflanzt werden.

Gewerbegebiet

An diesen Bereich schließt auch das geplante Gewerbegebiet an der Wörpedorfer Straße an. Die Öffentlichkeitsbeteiligung für das Gewerbegebiet hat begonnen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich die Unterlagen auch online unter www.grasberg.de ansehen, die für die Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans bislang vorliegen. Im Januar will die Gemeinde auch Einwohnerversammlungen organisieren, um Fragen zu den Planungen zu beantworten und Anregungen aufzunehmen.

Einzelhandelskonzept

Bevor es mit dem Gewerbegebiet weitergeht, soll zudem ein kommunales Einzelhandelskonzept erstellt werden. Dabei geht es auch um die Nachnutzung des bisherigen Edeka-Marktes an der Wörpedorfer Straße nach dessen Umzug in den neuen Markt am neuen Gewerbegebiet. Die ausführende Schausberger-Gruppe habe für 2021 eine Aussage zugesichert, was in den alten Markt komme. Eines ist für Schorfmann bereits klar: „Für Lebensmittel-Einzelhandel und Grundversorgung fällt der Markt an der Wörpedorfer Straße weg.“ Zumal der Grasberger Aldi-Markt um 200 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter erweitert werde. Ebenfalls klar ist, worauf sie sich nicht einlassen will: „Wir haben schon eine leer stehende Immobilie, nochmal darf das nicht passieren.“

Jugendarbeit

Durch den Bau einer Krippengruppe im Erdgeschoss des bisherigen Jugendtreffs Neo Tokio war 2019 die Grasberger offene Jugendarbeit in das Little Tokio an der IGS in die Speckmannstraße umgezogen. Das für die jungen Leute verbliebene Dachgeschoss des Neo Tokio wurde umgebaut, ein angepasstes Konzept für die Jugendarbeit war vorgesehen. Allerdings verzögert sich dieses durch die Pandemie. Das Jugendparlament habe Vorschläge für das Außengelände am Neo Tokio unterbreitet, so Schorfmann. Einen Treffpunkt gibt es auch an der Wörpedorfer Sportanlage. Schorfmann weiß, dass sich Nachbarn gestört fühlen. Gelöst ist das Problem bislang nicht.

Dorfleben

Das Dorfleben ist coronabedingt erheblich beeinträchtigt. „Im Moment kann noch keiner zu Schützenfesten, Dorfparade und Weihnachtsmärkten eine Aussage treffen“, sagt Schorfmann, die zugleich weiß: „Die Veranstalter brauchen Veranstaltungen.“