Bäume werden im Forst Elm mit einem Harvester gefällt. Die mächtigen Maschinen schneiden auch die kleineren Äste ab und zerteilen den Stamm in handlichere, gleichmäßige Stücke. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. In der Elm, dem Waldgebiet zwischen Garlstedt und Hülseberg, sind Motoren zu hören. Ein sogenannter Harvester schiebt sich auf breiten Reifen durch die von Kreisjägermeister Heiko Ehing im Vorfeld markierten Schneisen. Am Steuer sitzt Lars Zabel, dessen Familienunternehmen seit 1946 Erfahrung mit Forstarbeiten hat. Mit Fingerspitzengefühl lenkt Zabel die große Maschine, der Greifer vorn umfasst den mit einem roten Strich markierten Stamm einer Douglasie. Dann durchschneidet die am Greifer sitzende Säge unten den Baumstamm, der mit einem dumpfen Ton zu Boden fällt und den kalten Waldboden leicht erbeben lässt.

„Wir müssen hier sehr vorsichtig sein“, mahnt Heiko Ehing, „der Abstand zum Harvester muss mindestens zwei Baumlängen betragen, damit nichts passiert“. Das sind immerhin etwa 50 Meter, denn die an diesem Tag hier geernteten Lärchen und Douglasien haben alle etwa eine Stammlänge von 20 bis 25 Metern.

Inzwischen hat Lars Zabel den großen Stamm mit den Transportrollen an seinem Greifer durchgezogen und dabei diesen Bereich des Stammes entastet. Nun kommt wieder die eingebaute Säge zum Einsatz und durchtrennt den Stamm in gleichmäßige, fünf Meter lange Segmente, die dann zunächst ordentlich am Wegesrand abgelegt werden.

„Das Niedersächsische Forstamt Harsefeld führt in diesem Gebiet Holzerntemaßnahmen durch und pflegt dadurch gleichzeitig die Wälder, damit sie sich weiter stabil und gesund entwickeln können“, erläutert Heiko Ehing. Schlechte Holzqualitäten werden dabei entfernt, auch die Randbereiche der Wege werden gelichtet, sodass Sonne und Wind die Waldwege abtrocknen können. „Dadurch werden Pfützen und Schlaglöcher vermieden. Das dient letztlich allen, so bleibt der Wald auch bei feuchter Witterung zugänglich, die Waldwege bleiben erhalten“, hebt Ehing hervor.

Minusgrade sind von Vorteil

Bereits seit Mitte Dezember war Ehing in der Elm unterwegs und hat sich genau umgesehen, welche Bäume weichen müssen, damit andere mehr Platz zur Entfaltung bekommen. Diese wertvollen Bäume sollen gerade emporwachsen und größere Kronen entwickeln können, werden damit stabiler und vitaler und können sich besser gegen äußere Einflüsse wehren. Wenn sie dann den nötigen Umfang erreicht haben, werden sie gezielt gefällt. „In ihrer Wachstumszeit werden die Bäume von Zeit zu Zeit von erfahrenen Experten entastet und astrein gemacht“, beschreibt Ehing. Ohne diese Astlöcher sind die geraden Holzplanken noch wertvoller für die weiterverarbeitenden Betriebe. Während der jetzt laufenden Holzerntearbeiten würden zudem einzelne instabile Bäume entlang der Wege entnommen, von denen eine potenzielle Gefahr ausgehen könnte, erklärt der Kreisjägermeister. Dass der Waldboden im Moment schneebedeckt und gefroren ist, komme den Holzerntearbeiten mit den schweren Harvestern entgegen. „Obwohl die Maschinen so groß und schwer sind, hinterlassen sie aber dennoch durch ihre Konstruktion vergleichbar wenige Schäden am Waldboden.“

Der Greifer wird punktgenau angesetzt, dann tritt die Säge in Aktion. (CARMEN JASPERSEN)

Lars Zabel hat nun seinen letzten Baum im Hülseberger Gebiet der Elm gefällt. Der ausgebildete Forstwirt mit Zusatzausbildung Mechaniker kann auf seinem Harvester die Arbeit, für die früher ein Holzfäller eine halbe Stunde brauchte, in nur zwei Minuten erledigen. Dabei gibt Zabel die Daten des Baumes gleich in den Bordcomputer ein und kann so schon während der Holzernte sagen, wieviel Festmeter Holz bereits eingebracht wurden. Während er sich nun in den Garlstedter Teil des Forstgebietes aufmacht, sortiert Vater Rainer Zabel mit seinem Fahrzeug die Stämme nach Sorte, Güte und Länge. Das anfallende Holz geht ausschließlich an Betriebe im Elbe-Weser-Raum: je nach Qualität an Sägewerke oder an die Holzwerkstoffindustrie. Oder es wird als Brennholz vermarktet und kann, obwohl alles bereits verkauft ist, bis zur Abfuhr durch die Firmen durchaus noch einige Zeit an den Waldwegen lagern, sagt Heiko Ehing.

Die Holzernte ist langfristig ausgerichtet, weiß der Kreisjägermeister. „Viele der Bäume, die ich hier in den vergangenen Jahren herangezogen habe, werden von meinem Nachfolger gefällt werden. Bis ein wertvoller Baum seinen optimalen Umfang erreicht, vergehen schon mal ein paar Jahrzehnte.“

Von Mitte Februar bis noch etwa Mitte März läuft die Holzernte in der Elm. „Wir bitten um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen bei den gewohnten Waldbesuchen. Bei aller Umsicht und Vorsicht werden sich Schäden an einzelnen Wegen nicht vollständig verhindern lassen, bei geeigneter Witterung und erfolgter Holzabfuhr werden die Wege aber wieder hergerichtet“, verspricht Heiko Ehing. „Auf unsere Waldbesucher wird der Wald nach den Arbeiten vorübergehend unordentlich wirken. Kronenholz und einige Bäume bleiben im Wald liegen, um den ökologisch wertvollen Totholzanteil weiter zu erhöhen“, so Ehing.