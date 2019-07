Mitunter ist die Arbeit im Gemüsegarten mühsam, allerdings wird der Einsatz auch mit einer reichen Ausbeute belohnt. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Was blüht da zwischen den großen Blättern so schön hellgrün und orange? Das wissen die sieben Kinder im Garten von Peter Schlohen an der Parkstraße ganz genau: Es sind Zucchini, und zwar Zucchini, wie man sie zumindest in deutschen Supermärkten nie zu sehen bekommt. Aber die Kinder, die beim Gemüseprojekt der Tarmstedter Heimatfreunde mitmachen, lernen Gemüse von seiner natürlichen Seite kennen, nicht von seiner abgepackten.

Alle zwei Wochen treffen sich Klara, Isabell, die fünfjährige Sophia als Jüngste, Hannes, Silas sowie Oke und Hanna, die beiden Enkelkinder von Erika Bösch, im hinteren Teil des Gartens, den Peter Schlohen den Heimatfreunden zur Verfügung gestellt hat. Erika Bösch hatte im Winter auf der Jahreshauptversammlung der Heimatfreunde angeregt, auch einmal etwas für Kinder anzubieten. „Heimatverein heißt auch Zukunft“, meint sie. Kinder sollten erfahren, dass Gemüse nicht in der Dose oder auf dem Baum wachse. Dann hat sie sich in ihrer Nachbarschaft umgesehen und festgestellt, dass es dort auf einem Grundstück, das eigentlich zur Hauptstraße gehört, einen großen Garten gibt. „Und weil Peter Schlohen ein sehr netter Mensch ist, war er sofort begeistert von meiner Idee“, sagt Erika Bösch. Der hintere Teil seines Gartens wurde für die Kinder abgeteilt, die sich gemeldet hatten, nachdem der Verein Werbung im Internet gemacht hatte.

Spinat schmeckt

Im Mai wurde gepflanzt, jetzt beginnt die Zeit der Ernte. Vor zwei Wochen war der Spinat reif, er wurde gleich verarbeitet in Spinatkuchen mit Crème fraîche. Man kann ihn aber auch roh essen, dann schmeckt er ähnlich wie Salat. Dass Kinder keinen Spinat mögen, über diesen Aberglauben kann Hannes nur den Kopf schütteln. Auch ein Teil des Kopfsalats wurde schon geerntet, zusammen mit den Erdbeeren, flüssiger Schlagsahne und frischem Zitronensaft ergab er ein ungewohntes, sehr apartes Gericht.

Jetzt kümmerten die Kinder sich mehr um die Zucchini und die Erbsen. Hanna und Silas zogen auch schon mal an dem Kraut, das oben aus den Karotten spross, aber nur um festzustellen, dass die Wurzeln noch viel zu klein waren. „Wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid, sind die so weit“, meint Erika Bösch. Der Kopfsalat kann noch ein wenig in der Erde bleiben, die kleinen Büschel dazwischen sind, obwohl sie fast so aussehen, kein ganz junger Salat, sondern Unkraut. „Wir jäten aber nur, wenn es höher wird als das Gemüse“, sagt Erika Bösch.

Die Wassermelonen zwischen den Möhren und den Zucchini, abgedeckt mit Drahtgeflecht, hat Erika Bösch in einem Gewächshaus im eigenen Garten vorgezogen und als Experiment bei Peter Schlohen eingepflanzt – eigentlich wachsen in Norddeutschland ja keine Melonen. „Nur hier in Tarmstedt!“, ruft Anja Ladde, eine der Mütter, die mal ihren Kindern beim Gärtnern zuzusehen gekommen sind. Aber auch Zucchini kommen ja ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke der Welt. Und sie haben oben an den Kolben ballonförmige orange-hellgrüne Blüten, ähnlich wie einige Kakteen. Frittiert könne man die Blüten sogar essen, meint Erika Bösch, roh schmeckten sie wohl nicht.

Bei den Erbsen ist für Klara klar: „Das kann man alles essen, auch den Stängel.“ Erbsen mit Stängel? Wo? An der Schote. Das ist das Gehäuse der Erbsen, was Menschen, die ihr Gemüse aus Dosen holen, wahrscheinlich schon vergessen haben. Und man kann Erbsen inklusive Schote auch roh essen, es schmeckt leicht süß und nach Kindheit und Parzelle in Findorff am Weidedamm. Aber es wäre doch geschickter gewesen, den Stängel mitsamt dem seitlichen Faden vorher abzuziehen, dann würde er jetzt nicht zwischen den Zähnen sitzen. „Ich hab' ja nicht gesagt, dass es sinnvoll ist, den zu essen“, meint Klara. Ach so, alles klar, beim zweiten Versuch ist man immer klüger. Schon den dritten Versuch haben die jungen Gärtner mit dem Kohlrabi unternommen. Der sitzt jetzt wie die Melonen unter Draht, nachdem ihn zweimal die Hasen gefressen haben.

An einer Ecke wächst Mais, der aber nicht so hoch werden wird wie der Mais, der für Biogasanlagen gepflanzt wird. Aber gegossen werden muss auch er, Silas kommt mit einem Gartenschlauch an, Hannes ergreift die Flucht, und wenn nach den Ferien noch ein paarmal fleißig bewässert wurde, sind auch die Kartoffeln reif. Dann dürfen sich die Kinder mit der Ernte belohnen.