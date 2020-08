An der Ecke Moorkuhlenweg/Krögersweg in Borgfeld soll eine Spielhalle einziehen. (Christian Kosak)

Wer in ein sogenanntes Mischgebiet zieht, muss neben seinem Wohnhaus mit der Ansiedlung von Gewerbe rechnen. Publikumsverkehr, Warenanlieferungen und damit verbundener Lärm sind vorhersehbar. Am Krögers- und Moorkuhlenweg gibt es neben einer Fleischerei, einem Gemüsehändler, einer Nähstube, einer Kampfsportschule, einem Yogastudio und einer Eisdiele noch weitere Gewerbetreibende. Geschäfte, bei denen die Anwohner das bunte Treiben vor ihrer Haustür in Kauf nehmen – oder sogar schätzen.

Bei der Ansiedlung einer Spielothek sieht das anders aus. Das Schmuddel-Image einer Spielhalle passt nicht ins heile Weltbild der Dorfbewohner an der Wümme. Das haben der Borgfelder Beirat und das Ortsamt bereits vor einem Jahr deutlich gemacht. Der Eigentümer der Immobilie wollte das aber nicht so einfach hinnehmen und hat Widerspruch eingereicht. Sein gutes Recht. Letztendlich musste die Bremische Baubehörde ihm zustimmen, obwohl sie aus stadtplanerischer Sicht anderer Meinung ist.

Die Krux an der Sache sind die alten Bebauungspläne von 1975 und eine zugehörige Baunutzungsverordnung von 1977. Damals war Borgfeld ein verschlafenes Dorf, heute ist es ein lebendiger Stadtteil. Das einst vielfach gewerblich geprägte Gebiet um den Krögersweg ist inzwischen zum Wohngebiet avanciert und – von einer Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt – eine Idylle am Rande der Stadt.

Damit wirbt übrigens auch der Makler in der Immobilienanzeige, der für den Hausverkauf am Krögersweg 7 beauftragt wurde. Er hat den Hinweis, dass ein Teil des Gebäudes an eine Spielothek vermietet ist oder werden könnte, bereits aus der Anzeige gestrichen. Ist das ein Hinweis darauf, dass der Eigentümer einlenkt? Noch sei nichts entschieden, heißt es.

Zeit also, um den Konflikt ein für alle Mal zu lösen. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe will dabei Impulsgeber sein und dem Beirat vorschlagen, einen Antrag bei der Bremischen Baubehörde zu stellen, um das Mischgebiet zukünftig zu überplanen. Ein konstruktiver Plan! Der Beirat ist gefragt, um einen gemeinsamen Standpunkt zu formulieren. Und die Baubehörde könnte eine zeitgemäßere Baunutzungsverordnung auf den Weg bringen, um ähnliche Konflikte zukünftig zu vermeiden. Warum ist das eigentlich nicht längst geschehen?