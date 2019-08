Der ehrenamtliche Seniorenbegleiter Hartmut Horn (links) und Ernst Riecke waren sich gleich beim ersten Treffen sympathisch. (Sabine von der Decken)

Lilienthal/Grasberg. „Schick siehst du heute aus.“ Mit diesem Kompliment bringt Hartmut Horn Helene Riecke schon bei seiner Ankunft zum Lächeln. Seit eineinhalb Jahren besucht der ehrenamtliche Seniorenbegleiter einmal pro Woche deren Ehemann Ernst Riecke. Mit ihm verbringt er ein bis zwei Stunden, Ehefrau Helene schenkt er mit seinem Einsatz ein wenig Freizeit. Denn die kommt bei der umfassenden Pflege des Ehemanns oft zu kurz.

Seit 2009 bietet das Lilienthaler Amtmann-Schroeter-Haus als Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis Osterholz in Kooperation mit der VHS Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede die Qualifizierung zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter (DUO) an. Gefördert vom Land Niedersachsen findet der 50-stündige theoretische Teil der kostenlosen Ausbildung im Amtmann-Schroeter-Haus statt. 20 Stunden lang sammeln die Teilnehmer Praxiserfahrung in Tagespflegeeinrichtungen und Seniorenheimen. „Manchmal haben wir auch einen Mann bei der Ausbildung dabei“, erzählt Ansprechpartnerin Petra Möck. Am 2. September startet zum zehnten Mal der Kursus zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter. Der Infoabend dazu findet am Montag, 26. August um 18 Uhr im Amtmann-Schroeter-Haus statt.

Hartmut Horn ist einer der raren männlichen Seniorenbegleiter. Bei dem 73-jährigen Worpsweder trafen Ruhestand, der Wunsch nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit und ein Artikel in der WÜMME-ZEITUNG aufeinander. „Ich kann noch etwas geben“, das war sein Antrieb, sich ehrenamtlich um Senioren zu kümmern und ihnen den Alltag etwas zu erleichtern. Was er nicht wollte, war pflegerisch tätig zu werden. Das aber gehört nicht zum Aufgabenbereich eines Seniorenbegleiters. Seit Erhalt des Zertifikats besucht der ehemalige Industriekaufmann einmal pro Woche für ein- bis eineinhalb Stunden Ernst Riecke in Neu-Dannenberg, der in seinem häuslichen Umfeld von Ehefrau Helene gepflegt wird.

Abwechslung im Alltag

Horn und Riecke waren sich gleich sympathisch. Ihre Gespräche drehen sich um Sport und allgemeine Themen. Politik klammern sie aus. Aber gerne spielen sie „Mensch ärgere Dich nicht“ zusammen. Die Gesprächsthemen von Mann zu Mann seien ein wenig anders, sagt Horn, Helene Riecke nickt dazu. Bei schönem Wetter schiebt der Worpsweder Seniorenbegleiter Ernst Riecke im Rollstuhl durch die Neu-Dannenberger Straßen. Sie legen den einen oder anderen Stopp bei weidenden Kühen und Pferden ein und zusammen genießen sie die Natur. Horn bringt Abwechslung in Ernst Rieckes Alltag. Für Ehefrau Helene bedeutet dies, einmal Zeit für sich zu haben. Das ist Luxus in ihrem Alltag. Entlastung erhält sie nur durch eine Haushaltshilfe, die ihr zwei Stunden pro Woche zur Seite steht. „Ich bin gerne mal alleine“, sagt sie lächelnd.

Ein Vortrag bei der Seniorenberatung und der Kontakt zu Petra Möck bescherte ihnen Hartmut Horn als ehrenamtlichen Seniorenbegleiter. Dass es bei beiden Männern gleich gefunkt hat, darüber freut sich Helene Riecke ganz besonders. Ihr Mann sei eigentlich ein ganz Stiller, daher täten ihm die Gespräche mit Hartmut Horn so gut. Die Zeit, die Horn und Riecke miteinander verbringen, richtet sich danach, was sie zu schnacken haben, sagt der Worpsweder. Diesmal hat er sich vorgenommen, über das letzte Werderspiel mit dem Neu-Dannenberger zu sprechen. Denn zu den Bausteinen der Ausbildung zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter gehören Kommunikation und Gesprächsführung ebenso wie Wissenswertes zu Alltagsmanagement, Unterstützungs- und Beschäftigungsangeboten, aber auch Grundkenntnisse in Erster Hilfe.

Nicht am ersten Tag, aber nach einem halben Jahr haben Horn und die Rieckes sich das „Du“ angeboten. „Die Sympathieebene stimmte eben zwischen uns“, freut sich Helene Riecke.

Bei Interesse an einer Tätigkeit als ehrenamtliche Seniorenbegleitung ist Petra Möck unter der Telefonnummer 04298/ 63 99 zu erreichen.