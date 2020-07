Ein vermisster Klang kehrt zurück: Die St.-Petri-Kirche in Wilstedt bekommt eine neue Stundenglocke. Bis diese in der Turmspitze montiert ist, braucht es den Einsatz verschiedener Gewerke. (Christina Klinghagen)

Wilstedt. Vor der Kulisse eines Autokrans gemeinsam das Vaterunser zu sprechen ist sicherlich recht ungewöhnlich. Doch besondere Augenblicke erfordern manchmal eben auch ein wenig Mut zur Improvisation. Und so begrüßt Pastor Benjamin Fromm unter freiem Himmel und mit gebührendem Sicherheitsabstand rund 20 Frauen und Männer, die sich an diesem Morgen das zu erwartende Ereignis Am Brink 2 nicht entgegen lassen wollen.

„Wir wissen, dass der Klang und die Qualität stimmen. Jetzt ist die Frage, ob der Schlaghammer passt“, sagte Fromm, der in seinem Gebet bereits einen Segen auf die Stundenglocke, die künftig die Turmspitze der Wilstedter St.-Petri-Kirche zieren soll, gelegt hatte.

Zumindest die Witterungsverhältnisse schienen für dieses Vorhaben nahezu perfekt zu sein. Während die 72 Kilo schwere neue Glocke aus Bronze noch am Boden verweilte, konnten die Schaulustigen einen Blick auf das Schmuckstück werfen, das von der Glocken- und Kunstgießerei Petit und Gebrüder Edelbrock in der westfälischen Stadt Gescher gefertigt wurde und nun regelmäßig im Abstand von 30 Minuten die Zeit verkünden soll. Mit einem Durchmesser von 47,5 Zentimetern und einer Höhe 49 Zentimetern konzipiert, trägt die Glocke die Inschrift „Meine Zeit steht in Deinen Händen“, wie es im Psalm 31,16 der Bibel heißt. Bereits in seiner kleinen Ansprache hatte Fromm darauf hingewiesen, dass solch eine Glocke normalerweise nicht geweiht werde und auch keinen Vers enthalte. Weil aber das alte Exemplar so eine lange Geschichte aufweise und die neue Glocke denselben Auftrag haben soll, wolle man ihr etwas Besonderes mitgeben.

Pastor Benjamin Fromm sprach für die neue Wilstedter Stundenglocke ein Gebet mit Segen. Obwohl sie kleiner als ihre Vorgängerin ist, soll sie trotzdem wie diese klingen. (Christina Klinghagen)

Viele Spender

„Es ist ein Vers, der uns daran erinnern soll, dass es jemanden gibt, der unser Leben in seinen Händen hält“, erklärte Fromm. Dabei war ihm die Erleichterung über den nun endlich erfolgten Glockenaustausch anzumerken. Denn eigentlich hätte dies bereits im vergangenen Jahr erledigt werden sollen. Wie Fromm berichtete, sei es durch die Insolvenz einer anderen Glockengießerei zu dieser Verzögerung gekommen, obwohl die finanziellen Voraussetzungen bereits geschaffen waren. „Wir hatten viele großzügige Spender, denen unser besonderer Dank gilt“, betonte er. Mit mehreren Tausend Euro habe sich zudem die Landeskirche an den Kosten beteiligt, die sich samt Montagearbeiten auf rund 9000 Euro belaufen.

Wie sich in der vergangenen Zeit zeigte, sei die Stundenglocke von den Wilstedtern sehr vermisst worden. „Wir haben gemerkt, dass sie im Dorf eine Institution ist und freuen uns jetzt natürlich über die neue Glocke“, so Fromm. Am Tag zuvor hatte die Zimmerei Cordes aus Bülstedt wegen der Glockenaufhängung das kleine Dach des Kirchturms abgebaut und die Balken dafür vorbereitet. Der Frachtspeditionsdienst Bäsmann aus Bülstedt war nun vor Ort, um das gute Stück in die richtige Position zu hieven. „Die Glocke sitzt auf 25 Meter Höhe. Wir haben jetzt 45 Meter ausgefahren“, erklärte Mitarbeiter Helmut Müller. Johannes Buse und Peter Wulff von der Firma Herforder Elektromotoren-Werke waren schließlich mit der Anbringung der Glocke beschäftigt, die bis zum endgültigen Erklingen noch bearbeitet werden muss. „Sie hat denselben Ton wie die alte Glocke, ist jedoch um zwölf Zentimeter kleiner. Deshalb muss das Schlagwerk geändert werden“, gab Dieter Holm, Bauausschutzvorsitzender im Kirchenvorstand, zu verstehen. Insgesamt sei man aber optimistisch, dass alles gut klappt und das neue Geläut bald zu hören sein wird. Wie Fromm erzählte, habe man die alte Glocke vorerst im Dorf eingelagert. „Wir überlegen, ob wir die auf dem Gelände unterbringen können. An welcher Stelle, ist aber noch offen.“

Die Wilstedter St.-Petri-Kirche trägt seit über einem Jahr das Signet für verlässlich geöffnete Kirchen. Das änderte sich durch die Corona-Pandemie. Mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern ist ab diesen Sonntag, 19. Juli, von 14 bis 16 Uhr wieder eine Teilöffnung für Interessierte möglich.