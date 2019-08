Während der Brückenbauarbeiten soll der Straßenverkehr über die Gleise gelenkt werden. In beiden Fahrtrichtungen bleibt der Verkehr einspurig – genauso wie bisher. (Christian Kosak)

Erst vor einem halben Jahr hat Arend Kiefer das Neubauprojekt Flutbrücke an der Borgfelder Allee übernommen. Der projektverantwortliche Ingenieur vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) hat schon viele Brückenbaustellen in Bremen – auch über die Weser – geleitet. Deshalb sieht er dem Vorhaben an der Wümme relativ gelassen entgegen. Eine Entwurfsplanung für den Neubau des wichtigen Verbindungsstücks zwischen Borgfeld und Lilienthal steht bereits. Die Vorarbeiten sollen Ende des Jahres beginnen. „Im August 2022 soll dann alles fertig sein“, sagt Arend Kiefer. So sehe es zumindest der aktuelle Plan vor, der nach einer Machbarkeitsstudie erstellt worden sei.

Rund 20 000 Fahrzeuge rollen täglich über die Brücke. Gleich nebenan verkehrt die Straßenbahnlinie 4 auf einem eigenen Bauwerk. Die Überführungen sind zentrale Verkehrsadern zwischen Bremen und dem Landkreis Osterholz. Pendler aus Lilienthal, Grasberg, Worpswede und aus der Samtgemeinde Tarmstedt nutzen sie. Seit Jahren ist klar, dass das mittlerweile 90 Jahre alte Bauwerk für den Pkw-Verkehr ersetzt werden muss. Seine Tragfähigkeit wurde zurückgestuft, der Schwerlastverkehr darf die Brücke nicht mehr benutzen. Im März stimmte die Bremer Bau- und Verkehrsdeputation der Finanzierung der Arbeiten zu. Rund 6,4 Millionen Euro werden in die Erneuerung der Infrastruktur investiert.

Abriss im Spätsommer 2020

Zurzeit arbeitet das ASV gemeinsam mit der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Feinschliff für die Verkehrsplanung während der Bauphase. Heiko Schüür, zuständig für die Umsetzung des Brückenbaus, erklärt den Zeitablauf. Im Winter dieses Jahres sollen zunächst Buchen entlang der Flutbrücke, linksseitig aus Richtung Borgfeld, gefällt werden. Der kleine Tümpel hinter dem Schotterweg auf derselben Straßenseite wird im kommenden Jahr zugeschüttet und als Baustraße zum Abstellen von Fahrzeugen umfunktioniert. Im Frühjahr 2020 will die BSAG die derzeit verlegten Rasengleise durch einen Straßenbelag mit Schienen ersetzen. Der Straßenbahnverkehr wird dann kurzfristig auf Buslinien verlegt werden.

Voraussichtlich ab Sommer kommenden Jahres beginnen die Arbeiten für die neue Brücke. „Es wird zunächst eine Spundwand neben der Straßenbahnbrücke gezogen“, erklärt Heiko Schüür. „Damit das Gleis nicht in die Baugrube fällt.“ Im Spätsommer 2020, wohl im August oder September, sagt Arend Kiefer, werde die alte Brücke abgerissen. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich die Verkehrsführung. Der Straßenverkehr soll dann über die Gleise gelenkt werden. „So viel verändert sich gar nicht“, sagt Kiefer. „In beiden Fahrtrichtungen bleibt der Verkehr einspurig – genauso wie bisher.“

Die Abgeordneten der Bremer Bau- und Verkehrsdeputation klangen im März weniger optimistisch. Grünen-Politiker Ralph Saxe merkte an, dass es an dieser Stelle zu Verkehrsproblemen kommen werde. Auch Jörg Tröger, Referatsleiter für Bauwerksprüfung beim ASV, betonte damals, dass damit zu rechnen sei, dass die Arbeiten große Auswirkungen auf den Verkehr haben werden. „Wir arbeiten aber an einem bestmöglichen Verkehrskonzept“, so Tröger damals. Genau hier knüpft Kiefer an.

Die Herausforderung liege darin, den Verkehrsfluss zwischen Schienen- und Autoverkehr „intelligent zu lenken“. Dazu sei ein Experten-Team einberufen worden. Am Computer simulieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom ASV und der BSAG das Verkehrsaufkommen zwischen Lilienthal und Borgfeld. Auf der ohnehin staulastigen Straße solle der Verkehr „weiterhin so gut oder – zu Stoßzeiten – so schlecht fließen wie bisher“, sagt Kiefer.

Im Herbst 2020 könnte mit der Pfahlgründung für das neue Bauwerk begonnen werden. „Der Zeitplan hängt allerdings letztendlich von den Hochwasserständen der Wümme ab“, räumt Schüür ein. Läuft alles nach Plan, wird anschließend das Brückenfundament erstellt. 115 Meter lang soll das neue Bauwerk werden.

Das Nadelöhr an der Borgfelder Allee könnte während der Bauarbeiten über die Warfer Landstraße und Borgfelder Landstraße entlastet werden. Hier finden zurzeit Brückenarbeiten an der Kreuzung Großer Moordamm/Warfer Landstraße statt. Kiefer betont jedoch, dass eine Entlastung über die Warfer Landstraße nicht vorgesehen sei. Im Vorfeld der Planungen gab es bereits Abstimmungen mit der Nachbargemeinde Lilienthal. Auch mit dem Borgfelder Beirat hat Kiefer bereits Kontakt aufgenommen. „Wir wollen ganz dicht mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten“, unterstreicht der Projektleiter.