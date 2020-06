Gegen Zahlung einer Geldauflage hat das Amtsgericht das Verfahren gegen einen 38-Jährigen eingestellt, der verdächtigt worden war, betrunken einen Unfall verursacht zu haben. Ein Zeuge konnte nicht bestätigen, dass der Mann am Steuer gesessen hatte. (VOLKER HARTMANN/dpa)

Landkreis Osterholz. Zwei Autos landeten Anfang Dezember in früher Morgenstunde im Graben. Das war auf dem Abschnitt Feldhorst der Landstraße 149 zwischen Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck . Wegen Straßenverkehrsgefährdung hatte sich deshalb ein 38-Jähriger aus Osterholz-Scharmbeck im Amtsgericht zu verantworten. Er war vermutlich mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei stieß er mit Auto eines 46-Jährigen zusammen.

Laut Polizei waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es sei ein Sachschaden von mehr als 15 000 Euro entstanden. Der 46-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizei stellten fest, dass der 38-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte.

Ein Test am sogenannten mobilen Alkomaten zeigte einen Wert von mehr als einem Promille Atemalkoholgehalt an. Dem Kreisstädter wurde der Führerschein abgenommen. Der anschließend gemessene Blutalkoholgehalt ergab knapp 1,4 Promille. Ab einem Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille gilt ein Autofahrer als absolut fahruntüchtig. Das Fahren bei absoluter Fahruntüchtigkeit gilt in Deutschland als Straftat und wird mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet.

Verteidiger Tim Jezgarzewski sagte gleich zu Prozessbeginn, dass sein Mandant sich "nicht mehr an sehr viel“ erinnern könne. „Ich habe da irgendwie einen Filmriss und erinnere mich nur an Bruchstücke“, sagte der 38-Jährige aus. Zu seinem Alkoholkonsum sei es gekommen, „weil ich einen dicken Streit mit meiner Noch-Frau hatte“, so der Kreisstädter. „Ich wollte Dampf ablassen. Ich habe in einer Bar was getrunken. Ich trinke sonst selten Alkohol.“

Fest stand, dass ihm der Wagen gehörte, er aber nicht sicher sei, ob er auch gefahren sei. Diese Annahme bestätigte auch der 64-jährige Zeuge, der beide Fahrzeuge im Seitengraben entdeckt hatte. „Es war stockfinster. Kurioserweise war die Beifahrertür auf.“ Die Frage, ob er den Angeklagten wiedererkenne, erwiderte der 64-Jährige mit einem klaren „Nein“. Problematisch sei „die Null-Wieder-Erkennung“, räumte Strafrichterin Johanna Kopischke ein. Verteidiger Jesgarzeweski regte an, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 300 Euro einzustellen. Darauf ließen sich die Staatsanwältin und die Richterin ein.

Die Geldauflage wurde allerdings auf 500 Euro erhöht. Sind die 500 Euro bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Seinen Führerschein erhielt der 38-Jährige noch im Gerichtssaal zurück. Wird ein Verfahren nach dem Paragraphen 153a der Strafprozessordnung eingestellt, erscheint dies nicht im Bundeszentralregister.