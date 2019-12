Das Landgericht Verden verhandelt zurzeit eine Gewalttat in Lilienthal im April dieses Jahres. Das Verfahren könnte sich noch eine Zeitlang hinziehen. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Verden/Lilienthal. Das Sicherungsverfahren gegen einen 41-Jährigen aus Lilienthal zieht sich hin. Für den Mann, der sich seit Monaten zwangsweise im Maßregelvollzug in Moringen befindet, geht es darum, wie sich seine Zukunft gestalten wird. Folgt das Landgericht Verden dem Antrag der Staatsanwaltschaft, wird er auf unbefristete Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben müssen. Die 1. große Strafkammer ergründet mit der gebotenen Akribie, ob die strengen Voraussetzungen für eine Unterbringung vorliegen.

Der gebürtige Bremer, der zeitweise auch in München sowie in Südamerika lebte, soll sich zumindest im Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit befunden haben, als er am Ostermontag dieses Jahres auf den Freund seiner Schwester losging. Er soll versucht haben, den 38-Jährigen zu töten und ihm dabei mit einem Holzstock eine „potenziell lebensgefährliche“ Verletzung im Kinn-/Mundbereich zugefügt haben. War seine Steuerungs- und Schuldfähigkeit während des Tatgeschehens aber womöglich gänzlich aufgehoben? Die Staatsanwaltschaft geht auf Grundlage des Sachverständigengutachtens davon aus, dass der an paranoider Schizophrenie erkrankte Mann sich in Folge einer wahnhaften Störung von dem späteren Opfer bedroht fühlte.

Der Beschuldigte und der Geschädigte haben den Ablauf der Konfrontation und der Gewalttätigkeiten am 22. April zum Auftakt der Hauptverhandlung im November in weiten Teilen unterschiedlich geschildert. Es ergab sich auch kein einheitliches Bild von den Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen, die dem eskalierten Treffen am Feiertag vorausgegangen sein sollen. Der 41-Jährige behauptete auch vor Gericht, der andere habe schon Tage zuvor „im Wald“ ein Messer gegen ihn erhoben und Morddrohungen ausgestoßen, die er ernst genommen habe.

Eine solche zufällige Begegnung bestätigte der 38-Jährige zwar im Verlauf seiner Zeugenaussage. Der Mann, der „total besoffen“ gewesen sei, müsse aber was falsch verstanden haben. Er selbst habe wegen einer Fahrradpanne einen Schraubenzieher in der Hand gehabt und damit mitnichten gedroht. Der Bruder seiner langjährigen Freundin habe ihn vielmehr verdächtigt, die Frau umgebracht zu haben. Früher habe man sich „gut verstanden“, so der Zeuge. „Ich mochte ihn. Aber als er aus Paraguay zurückkam, hatte er sich total verändert. Ich habe ihn nicht mehr erkannt.“

Am Tattag habe er den Beschuldigten, der ihm „komplett durcheinander“ erschien, weder verfolgt noch angegriffen, beteuerte der arbeitslose Handwerker. Er und sein Freund seien weggegangen, nachdem sie auf der Tankstelle an der Hauptstraße von dem Mann massiv beschimpft und provoziert worden seien. Der sei aber hinterhergekommen und habe ihn übel attackiert. Einen Faustschlag, so der aufgebrachte Zeuge, hätte er ja noch verziehen – so von Mann zu Mann. „Aber er hat mich abgestochen! Zwei Zentimeter weiter, und ich wäre tot gewesen“.

Um die Abläufe möglichst genau herauszuarbeiten, befragten die Kammer und die übrigen Verfahrensbeteiligten jetzt auch den damaligen Begleiter des Opfers. Der 35-jährige Lilienthaler gab an, den mutmaßlich gefährlichen Schlag oder Stich mit dem Stock nicht gesehen zu haben. Er habe da gerade mit dem Rücken zur Straße gestanden und sich ein Verkaufsangebot angesehen. Auch sonst habe er von den entscheidenden Vorgängen nicht viel mitbekommen. Bei der Polizei hatte der Zeuge in etlichen Punkten andere und ausführlichere Beobachtungen aus nächster Nähe zu Protokoll gegeben.

Festgehalten wurde auch, dass der Mann sich später an dem Ort eingefunden habe, an dem die Polizei den zunächst entkommenen 41-Jährigen dingfest gemacht hatte. Er könnte den Beamten über etwa zwei Kilometer gefolgt sein, hieß es. „Das war ich ganz bestimmt nicht“, beteuerte der Zeuge. Er habe die ganze Zeit bei seinem schwer verletzten Freund ausgeharrt und ihn auch ins Krankenhaus begleitet. Auf Widersprüche zwischen der früheren und der aktuellen Aussage hingewiesen, fiel dem Zeugen ein: „Ach so, ich habe nach einem Autounfall Gedächtnislücken.“

In dem Sicherungsverfahren sind vorerst drei Fortsetzungstermine vorgesehen. Mit der Beweisaufnahme soll es am 13. Januar weitergehen. In der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft ist auch vermerkt, dass es dem Beschuldigten an Krankheitseinsicht fehle. Dass dem so ist, wurde auch in der Hauptverhandlung deutlich. Darauf angesprochen, antwortete der 41-Jährige, er sei nicht psychisch krank, sondern gesund.