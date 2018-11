Drei Einbrecher sind Sonntagfrüh in einen Supermarkt in Lilienthal eingestiegen (Symbolfoto). (Daniel Maurer/dpa)

Lilienthal. René Steger ist von Beruf Rettungssanitäter. In schwierigen Fällen einen kühlen Kopf zu bewahren und schnell zu handeln, gehört zu seinem Handwerkszeug. Vielleicht spielte das eine Rolle, als der 27-Jährige am frühen Sonntagmorgen nicht lange fackelte. Vom Auto aus erblickte er drei maskierte Männer, die in Höhe des Edeka-Marktes an der Heidberger Straße das Weite suchten. Steger sprang aus dem Wagen und schnappte sich einen der Täter. Er ließ erst los, als einer der Komplizen nach ein paar Sekunden zurückkehrte und ihn attackierte. Die Täter entwischten in Richtung Trupermoorer Landstraße.

Wie berichtet, war das Trio in den Supermarkt am Falkenberger Kreisel eingedrungen. Anders als zunächst von der Polizei berichtet, traten die Täter die Eingangstür nicht ein, sondern verwendeten einen Gullydeckel. Kaum länger als eine Minute dürften sie gebraucht haben, um im Laden-Inneren vor allem Tabak einzupacken und dann zu verschwinden. Eine Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet. Die Aufnahmen werden von der Polizei noch ausgewertet. Nicht ausgeschlossen ist, dass ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen der jüngsten Zeit in Lilienthal besteht. Mehrfach schon sind Tankstellen oder Bäckereien das Ziel von Einbrechern gewesen, auch dort griffen die Täter zu Gullydeckeln und schmissen Scheiben ein.

Dass er sich bei seinem Einsatz selbst in Gefahr bringen könne, darüber habe er in dem Moment gar nicht nachgedacht, sagte René Steger am Montag im Gespräch mit der WÜMME-ZEITUNG. „Ich habe nur gesehen, da läuft etwas nicht richtig. Und dann bin ich hinterher“, berichtet er. Andere, die den Vorfall ebenfalls miterlebt haben, hielten sich dagegen zurück. Am Falkenberger Kreisel war gerade der Nachtbus angekommen, doch die Fahrgäste und auch der Fahrer unternahmen nach Angaben des Zeugen nichts. „Niemand hat reagiert, als wäre das für sie alles wie im Kino gewesen“, berichtet der 27-Jährige.

Alle drei Täter trugen Masken, einer von ihnen, der junge Mann, der von Steger festgesetzt worden war, hatte eine Umhängetasche dabei. Die Reißverschlüsse ihrer Jacken waren mit Klebeband abgeklebt, wohl damit sie ihre Beute unterwegs nicht verlieren. Geholfen hat es in diesem Fall nichts: Denn nach der Auseinandersetzung ließen sie einen Großteil der Beute in Tatortnähe zurück.

Der Zeuge schätzt, dass es sich um junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren gehandelt haben muss. Dass sie ihre Flucht zu Fuß so gezielt antraten und nicht auffindbar waren, ist für Steger ein Hinweis darauf, dass sich die Täter im Ort gut auskennen müssen. Die Polizei hält sich mit solchen Einschätzungen zurück, aus ermittlungstaktischen Gründen, wie sie sagt.

René Steger berichtet auch, dass die Polizei erst verspätet am Tatort angekommen sein soll. Trotz der Ansage, dass es sich um den Edeka-Markt am Kreisel in Lilienthal handelt, sollen die Beamten versehentlich den Edeka-Markt am Kreisel in Grasberg angesteuert haben. Ein Missverständnis, so dass unterm Strich zehn Minuten vergingen, bis sie an der Heidberger Straße eintrafen.

Edeka-Geschäftsführer Daniel Breiding zeigte sich am Montag beeindruckt von dem beherzten Eingreifen des Zeugen. An diesem Dienstagvormittag hat er sich mit René Steger verabredet, um sich persönlich bei ihm zu bedanken. Die Eingangstür zum Supermarkt ist nach dem Einbruch vorerst nicht mehr richtig zu gebrauchen, sie soll in den nächsten Tagen repariert werden. Das Geschäft war am Montag aber wie gewohnt geöffnet.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04791/ 30 70 entgegen.