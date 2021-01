Das Zeugnistelefon ist ab Mittwoch, 27. Januar, bis einschließlich Freitag, 5. Februar, jeweils von 9 bis 17 Uhr erreichbar. (Christin Klose/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Wegen der Corona-Pandemie werden die Zeugnisse über mehrere Tage verteilt. Einige Schulen verschicken die Zeugnisse auch per Post. Daher schaltet die Landesschulbehörde ihr Zeugnistelefon der Schulpsychologie auch an mehreren Tagen frei: von diesem Mittwoch, 27. Januar, bis einschließlich Freitag, 5. Februar, jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Unter der Nummer 04242/ 780 73 58 oder unter der E-Mail zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de können Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende ihre Fragen oder ihren Kummer loswerden. Schulpsychologen der niedersächsischen Landesschulbehörde versuchen zu helfen.

Ansprechpartner bei Problemen

Für Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen oder anderen Inhalten des Zeugnisses werden Ansprechpartner vermittelt. Für die Landkreise Osterholz und Rotenburg ist die Regionalabteilung in Lüneburg zuständig. Sie hat die Nummer 04131/ 15 22 22. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/organisation/servicestellen.

„Bei schlechten Noten – Zeugnistelefon anrufen“ lautete auch im vergangenen Sommer zum Schuljahresende ein Beratungsangebot der Schulbehörde. In der Pandemie spielte Corona bei den Anrufen damals eine untergeordnete Rolle; es war kein beherrschendes Thema, hieß es. Nur indirekt habe das Virus eine Rolle gespielt, etwa wenn es um die Zensurenfindung gegangen sei. Vor Corona nutzten laut Landesschulbehörde etwa 20 bis 30 Menschen das Angebot, das vor der Pandemie in jedem Schulhalbjahr am Tag der Zeugnisvergabe gemacht wurde.