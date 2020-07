Susanna Appelhagen (links) und Laura Kollmann, gehören zu den erfolgreichen Absolventen der der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck, die nun ihre Zeugnisse in Empfang nahmen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Verabschiedungsfeiern der erfolgreichen Absolventen der verschiedenen Fachbereiche der Berufsbildenden Schulen (BBS) Osterholz-Scharmbeck weisen normalerweise einen latenten Gala-Charakter auf: Umrahmt von musikalischen Beiträgen und Grußworten präsentieren sich die Schulabgänger zu diesen Anlässen vor einer gut besetzten Aula von ihrer elegantesten Seite.

Aus nur zu bekannten Gründen ist dies in diesem Jahr nicht möglich. Gänzlich mochten die schulischen Entscheidungsträger den diesjährigen Absolventen das Flair einer zeremoniellen Verabschiedung aber nicht vorenthalten. Und so haben sie die Möglichkeiten, die ihnen die Hygiene- und Abstandsregeln ermöglichen, ausgeschöpft: Statt einer großen gemeinsamen Verabschiedung aller Jahrgänge wurden die Klassen einzeln in der Aula verabschiedet – im zeitlich eng gefassten Rahmen, ohne musikalische Begleitung, ohne persönliche Grußworte der Lokalprominenz und vor allem ohne großes Gästeaufgebot.

Maximal zwei externe Gäste durften die frisch gebackenen Berufsschulabgänger jeweils zu den Veranstaltungen mitbringen. Viele von ihnen verzichteten vorsichtshalber ganz auf eine Begleitung. Statt an eine kleine Gala zu erinnern, entsprach die Verabschiedung in diesem Jahr einem abschließenden „Get-Togethers“ der Klassenverbände.

Landrat Bernd Lütjen bedauerte sein persönliches Fernbleiben und schickte den Schülern stattdessen eine Botschaft per Video, die auf jeder der etwa halbstündigen Verabschiedungsveranstaltungen gezeigt wurde. Für die persönliche Note bei der Zeugnisausgabe sorgten kurze Bilderserien, die besondere Momente der zu einzelnen Jahrgänge zeigten. So manche kleine persönliche Bemerkung der Lehrer lockerte die Stimmung ebenfalls auf: „Noch nie zuvor in meiner Laufbahn wurde ich von meinen Kollegen so häufig auf meine aktuelle Klasse angesprochen“, verriet etwa Klassenlehrerin Sandra Seebeck-Becker den frisch gebackenen Sozialassistenten der Klasse BSA81. Die Schüler reagierten auf ihre Worte mit einem wissenden Lächeln.

Im gebotenen Rahmen machten Lehrer und Absolventen das Beste aus der Situation. „Vor zwei Wochen wussten wir schließlich noch nicht einmal, ob wir überhaupt Verabschiedungsfeiern abhalten dürften“, sagte Anna Lohmann, deren Klasse BSA82 als zweite verabschiedet wurde. Das wäre enttäuschend gewesen: „Viele haben sich sehr drauf gefreut, festlich gekleidet ihr Abschlusszeugnis entgegenzunehmen“, so die Pädagogin.

Berufsausbildung geht weiter

Den meisten Sozialassistenten, die nun verabschiedet wurden, dürfte in absehbarer Zukunft ohnehin noch eine weitere Abschlusszeremonie bevorstehen: „Mehr als 80 Prozent der Abgänger sehen wir erfahrungsgemäß wieder, da die meisten im Anschluss noch eine Ausbildung zu Erziehern absolvieren“, bemerkte Wolfgang Reuß, Bereichsleiter Sozialpädagogik. Die Absolventen der Erzieherklasse FSP81, denen wenig später zu ihrem Erfolg gratuliert wurde, wussten daher aus eigener Erfahrung, wie die BBS ihre Schüler früher – vor Corona – gefeiert hat.

Zu den insgesamt mehr als 100 Absolventen, die an diesem Tag im Halbstundentakt ihre Abschlusszeugnisse entgegennahmen, zählten auch zwei Klassenverbände pflegerischer Berufsbilder, denen eine große Abschlussveranstaltung im gewohnten Maße leider fast gänzlich verweht blieb. Schulleitung und Lehrerschaft war kein Vorwurf zu machen: Was möglich ist, um den einstigen Schützlingen einen zeremoniellen Einstieg ins kommende Berufsleben zu ermöglichen, wurde getan.

Zur Sache

Erfolgreiche Absolventen der Sozialpädagogik und Pflege

Berufsfachschule – Sozialpädagogische(r) Assistent(in) – Klasse II: Marie Ahlke, Susanne Appelhagen, Natascha Becher, Linda Behrbom, Luca Feline Blazy, Kim Lisa Brahms, Yvonne Brauer, Angelique Borchert, Wiebke Coenen-Böcker, Celine Duls, Jezebel Ehlen, Tim Erkens, Emily Grüthusen, Neele Harrie, Karolina Haslop, Judith Heidmann, Tassillo Hildebrand, Janis Marie Kiecol, Alina Kleppien, Laura Gerda Kollmann, Alea Korn, Alex Kozelnik, Lara Kück, Lara Küsel, Inola Muriel Mehrtens, Saskia Meyer, Lisann Monsees, Steffen Müller, Sara Nagi, Janine Österholz, Kai Niko Perschau, Selal Polat, Kim-Aileen Preis, Merle Renken, Bjarne Schnakenberg, Niklas Tristan Senft, Dana Sohr, Stephanie Tietjen, Philip Ullerich, Lea Marie Wendelken, Jule Paulina Westerschulte, Finn Hendrik Windel, Alina Zimmermann und Lisa Charlotte Zynda.

Berufsfachschule – Pflegeassistenz – Klasse II: Jivat Ablo, Angelina Aschmann, Lerije Boneshta, Jens Brand, Katharina Brandhorst, Antonia Marie Bunda, Cyra Esders, Annalena Geißler, Nathalie Görtzen, Negina Hakimi, Kim Amira Haslop, Lotta Johannsen, Basima Khairi Ali, Natalja Vanessa Meyer, Celina Naujoks, Larisa-Mirela Nital, Dzenita Omerovic, Monja Vanessa Rastedt, Anika Renken und Isabelle Lena Schmidt.



Fachschule – Sozialpädagogik – Klasse II: Aynur Arslan, Vehbiye Dinc, Berit Framke, Ella Gatzke, Elena Geibel, Jelto Gerken, Wencke Grotheer, Ina Catherin Hasselmann, Lisa Jagels, Lena Kroog, Anna Lilienthal, Vanessa Monsees, Janna Oejen, Juschka Maja Pankoke, Laura Raphaela Retat, Franziska Richter, Nils Schädel, Deborah Schnackenberg, Jennifer Semken, Tiara Celine Spantekow, Nadine Tauke und Lea Alexandra Turbanisch.



Fachschule – Sozialpädagogik mit Teilzeitunterricht – Klasse III: Prisca Francesca Einemann, Laura Felgner, Niclas Garms, Lorena Grotheer, Annika Hellwege, Julia-Marie Kahrs, Kerstin Kaminski, Lena Korge, Kira Bammann, Zeynap Cakar, Shirin Kreth, Vivienne Kroschel, Susan Marsand, Jantje Freya Morisse, Laura Muskee, Sandra Ossenfeld, Irina Sabrowski, Marina Schmidt, Marta Szwedzinski und Helena Taubert.



Berufsfachschule – Altenpflege – Klasse III: Jenny Alpers, Jessica Elli Luise Engel, Marco Gutsche, Christine Inge Manuela Haimann, René Heckert, Nina Kietzmann, Christine Lohmann, Lara Manuela Otto, Stefanie Schößler, Katharina Senst, Lena Christa Struß und Alexander Waldeck.