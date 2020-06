In Zeven hat die Polizei einen 27-Jährigen tot in seiner Wohnung aufgefunden. (Friso Gentsch)

Zeven. Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag die Leiche eines Mannes in seiner Wohnung in Zeven gefunden. Der 27-Jährige war am frühen Morgen nicht bei seiner Arbeit erschienen. Nachdem sich der Arbeitgeber am Vormittag besorgt bei der Polizei gemeldet hatte, suchten Beamte seine Wohnung auf. Dort fanden sie den Leichnam des Mannes. Da sein Körper zahlreiche Verletzungen aufwies, schließt die Polizei ein Fremdverschulden nicht aus. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es am Donnerstagabend.