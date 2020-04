Corona heißt das weiße Kamelbaby vom Zirkus Eldorado. (CARMEN JASPERSEN)

Corona (Foto) und Covid heißen die beiden Kamelbabys, die vor ein paar Tagen im Mitmachzirkus Eldorado in Lilienthal geboren sind. Was wie ein makaberer Scherz klingt, soll ein Zeichen der Hoffnung sein. Die Zirkusfamilie Thiel möchte, dass die Menschen mit Corona nicht nur Negatives, sondern auch Positives verbinden. So erfahre der Zirkus in diesen Tagen des Veranstaltungsverbots große Solidarität. „Die Namen sollen uns nach der Pandemie daran erinnern, dass nicht alles schlecht war“, sagt Sascha Thiel. Seinen Angaben zufolge ist es extrem selten, dass ein weißes Kamelbaby im Zirkus geboren wird. Noch suchen Corona und Covid die Nähe ihrer Mütter, aber schon bald werden sie mit den anderen acht Kamelen der Herde über die Weide tollen.

Die Ziegen im Zirkus haben übrigens auch Nachwuchs bekommen. Für das kleine, schwarze Zicklein wird noch ein Name gesucht. Vorschläge nimmt der Zirkus per Mail unter zirkuseldorado@web.de entgegen. Weiterhin freut sich der Zirkus über Futterspenden, die direkt am Heidberg 3a abgegeben oder zugeschickt werden können. Für Geldspenden hat die Familie ein Paypal-Konto eingerichtet. „Wir gehen nicht mit der Spendendose von Tür zu Tür“, betont Sascha Thiel und warnt vor Trickbetrügern.