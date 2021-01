Worpswede muss sich entwickeln, um weiter für Einwohner, Gewerbetreibende und Gäste attraktiv zu sein. (Tom Wesse)

Zugegeben, schon das Wort Gemeindeentwicklungsprozess ist ein Monster. Es wirkt sperrig und bürokratisch und verkörpert wenig an Dynamik und Zukunftsorientierung. Doch genau darum soll es gehen: Wie stellt man die Weichen, um einen Ort, der großes Potenzial, aber auch viele Probleme mitbringt, voranzubringen? Worpswede hat da seine ganz speziellen Seiten, es geht diverser und mitunter auch kontroverser zu als anderswo auf dem platten Land.

Was nicht zu einander passt, sind ein zuweilen hoch intellektueller Überbau und im Vergleich dazu recht profane Ergebnisse. Es ist gemessen am Aufwand zu wenig, dass am Ende – nach mühsamem Ringen und langwierigen Diskussionen – ein Zebrastreifen herauskommt, wo ein Verkehrskonzept für die ganze Gemeinde vonnöten wäre, wenn sich Willkommenskultur auf das Hissen einiger Segel an den Ortseingängen beschränkt und man Kulturförderung mit ein paar Betonsockeln auf der Bergstraße abarbeitet. Ohne Frage sind alle diese Projekte lobenswert, aber sie sind nicht das, was eine Gemeinde maßgeblich entwickelt.

Wenn Politik und Verwaltung schon selber keine Visionen haben, dann sollten sie wenigstens auf die Bürger hören, deren Beteiligung sie ja gewollt haben. Denn diese haben übernommen, was eigentlich ureigenste Aufgabe der Volksvertreter ist: Konzepte zu entwickeln und Projekte anzuregen. Funktioniert das, könnte man sich am Ende gar mit Innovation und Bürgernähe schmücken. Selbst ideenlos zu sein, die Einfälle anderer aber zu zerreden, zu zögern und zu zaudern, das blockiert jede Entwicklung.