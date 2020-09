Das sogenannte GR-Gebiet, hier die Postwiesen bei Pennigbüttel, wäre der Kern eines Naturparks Teufelsmoor. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der Grünen-Antrag zur Schaffung eines Naturparks Teufelsmoor hat einen Streit im Osterholzer Planungs- und Umweltausschuss ausgelöst. Die Initiative wurde am Ende mit großer Mehrheit zurück in die Fraktionen verwiesen. Obwohl alle Abgeordneten erklärten, sie wollten die Teufelsmoor-Wümme-Region gemeinsam zur werbewirksamen Marke entwickeln, gab es gegenseitige Schuldzuweisungen. CDU, SPD und Bürgerfraktion hielten den Grünen vor, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, um beim Wähler zu punkten. Fraktionschefin Dörte Gedat konterte, offenbar verweigere sich die Mehrheit einer richtigen Sache nur deshalb, weil der Antrag vom politischen Gegner komme.

Autobahnschilder wie Lüneburger Heide oder Wildeshauser Geest zeigen es an: Hier ist es einmalig schön, hier lässt es sich leben, weil Menschen, Tiere, Pflanzen zu ihrem Recht kommen. Kultur, Tourismus, (Land-)wirtschaft, Naturschutz – alles unter einem Hut. Genau da will ein Förderverein um den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Arne Börnsen auch hin. Binnen weniger Jahre haben die Ehrenamtlichen eine Machbarkeitsstudie erstellt; eine Anerkennung durch das Land scheint demnach nicht abwegig.

„Mit uns hat bisher niemand gesprochen“, grollte Dörte Gedat. Die Grünen als drittgrößte Kreistagsfraktion würden offenbar vom Verein, der Verwaltung und den übrigen Fraktionen geschnitten. Sie kritisieren, das Thema sei an ihnen vorbei hoch auf der Agenda für ein neues Kreisentwicklungskonzept angesiedelt worden. Deswegen sei es nun an der Zeit, das Thema – moderiert vom Landkreis – professionell und transparent anzugehen. Dabei wollen die Grünen „alle mitnehmen, natürlich auch die Landwirte, ohne die es nicht geht“. Sie werbe um Zustimmung, weil die Kreisbehörde kompetent und neutral sei, um auch Nachbarkommunen einzubinden, Ängste zu nehmen und für Interessenausgleich zu sorgen.

Weil aber der Verein gegenüber einigen Abgeordneten bereits darum gebeten hatte, der Kreis solle wegen nötiger Vorarbeiten nicht vor Mai 2021 ins Boot steigen, mahnte Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion), die Grünen sollten dem Verein nun nicht die Butter vom Brot nehmen. Immerhin, so bemerkte der Christdemokrat Kai Entelmann, hätten die Grünen ja auch von sich aus einmal das Gespräch suchen können; Zeitungsberichte habe es genug gegeben. Torsten Wischhusen (CDU) nickte: Die Grünen sollten sich „an die eigene Nase fassen“, weshalb sie nicht beteiligt wurden. „Sie kommen zu spät, das Thema ist besetzt“, beschied auch Pallasch den Grünen.

Jutta Kemmer von der Koordinationsstelle für naturschutzfachliche Verbandsbeteiligung fand diese Haltung „völlig unverständlich“. Offensichtlich gehe es um persönliche Eitelkeiten und nicht um Inhalte, so Kemmer. Auch der Linke Reinhard Seekamp sah das so: Er sehe keinen triftigen Grund, weshalb der Kreis den Prozess nicht starten solle.

Dörte Gedat betonte, die Grünen zählten seit eh und je zu denjenigen, die es ernst meinten mit Umwelt- und Naturschutz. Es sei schon böswillig, ihren Antrag als Ohrfeige fürs Ehrenamt zu interpretieren. „Das weise ich strikt von mir.“ Die Grünen seien allerdings vor 30 Jahren noch gegen das Naturpark-Etikett gewesen, weil es eher auf Freizeitpark-Charakter deutete. Heute sehe das Bundesnaturschutzgesetz andere ökologische Standards vor, so Gedat.

„Keine neuen Rechte und Pflichten“

Naturparks bestehen demnach zu mindestens 40 Prozent ihrer Fläche aus Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Der CDU-Kreis- und Landtagsabgeordnete Axel Miesner erklärte dazu, Wirtschaft und Gewerbe blieben also möglich. Er habe im März 2019 beim Umweltministerium in Hannover nachgefragt: „Ein Naturpark ist kein Naturschutzgebiet; er schafft keine neuen Rechte und Pflichten.“ Das Land gebe neuerdings sogar wieder Fördergelder: 100 000 Euro pro Jahr und Park.

Trotzdem gebe es Vorbehalte, bemerkte Miesners Parteikollege Entelmann aus Grasberg. In seiner Heimatgemeinde und generell in der Landwirtschaft sei noch viel Überzeugungsarbeit nötig und dies brauche Zeit. „Wir wollen einen fraktionsübergreifenden Beschluss, aber wir sind noch nicht soweit.“

Björn Herrmann (SPD) warnte: „Nichts ist schlimmer, als das Thema auf dem politischen Altar zu zerhäckseln.“ Die Kreispolitik müsse auch die politischen Realitäten in den Nachbarkommunen anerkennen. Auf Fischerhude, Gnarrenburg und die jeweiligen Landkreise sowie das Blockland und vielleicht die Bremer Schweiz werde man bei der Gebietskulisse angewiesen sein, so Herrmann. Dazu brauche es zunächst ein nichtöffentliches Forum, in dem Vertrauen wachsen kann.

Nachdem Gedat einwarf, genau darauf laufe der Grünen-Antrag doch hinaus, ruderte der SPD-Mann zurück: Wegen der Verwaltungskapazitäten habe die Sicherung der FFH-Gebiete Priorität, sagte Herrmann. Doch Gedat blieb eisern: Im Mai 2021 werde die Verwaltung auch nicht mehr Ressourcen für das Thema haben als heute. „Sie schlagen argumentative Haken, um uns nicht zustimmen zu müssen.“ Umweltdezernent Dominik Vinbruck erklärte nach der Debatte, warum die Verwaltung keine Empfehlung für oder gegen den Grünen-Antrag gegeben hatte. „Wir halten den Naturpark für eine große Chance“, bekannte er. Der Kreis wolle aber „keine zeitliche oder inhaltliche Vermengung“ mit der Ausweisung der Naturschutzgebiete, zu der man verpflichtet sei. Der Naturpark-Prozess sei etwas für die Wahlperiode 2021 bis 2026.