Geht wieder, ist aber kein Vergnügen: Der Besuch beim Friseur. (Ole Spata)

Haben Sie schon einen Friseurtermin? Ich habe mir gestern einen geholt, in zehn Tagen komme ich dran. Bis dahin wird die Fellmütze auf meinem Kopf also noch wachsen. Vielleicht hätte ich forscher sein und schon am Montag anrufen sollen. Aber ich fand es vermessen, nach wochenlangem Ausnahmezustand gleich am ersten Öffnungstag über meine Friseurin herzufallen, als gäbe es nichts Wichtigeres als meine Haare.

Inzwischen kommt man gar nicht mehr mit: Plötzlich darf man sogar wieder Sachen machen, die man zwei Monate kaum vermisst hat. Zwar ist es gut, dass Gewerbetreibende wieder wirtschaften können und mehr Arbeitnehmer die Aussicht haben, Geld zu verdienen. Dass auch das soziale Leben wieder in Gang kommt und vor allem die Kinder wieder strukturiert gebildet werden. Derartige Perspektiven haben viele zuletzt zu Recht eingefordert. Zugleich ist aber jetzt nicht alles gut. Das Virus ist noch da, trotz Lockerungen unterliegen viele Bereiche immer noch erheblichen Einschränkungen, die die Beteiligten extrem fordern: die Gastronomen, die Beschäftigten im Pflegesektor und ja, auch meine Friseurin. Und nicht zuletzt sind die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin gefordert, sich zu beschränken und ihr Leben zurückhaltend zu führen, selbst wenn sie wieder Essen gehen, Schuhe kaufen, Fußball gucken und auf den Spielplatz gehen dürfen.

Es besteht die Gefahr, dass die Angelegenheit erst jetzt so richtig zäh wird. Vieles darf man nun wieder ein bisschen, aber bitte nicht so doll. Es sind auch weiterhin Geduld gefordert und die Bereitschaft zur Selbstbeschränkung. Es wird auch jetzt noch Menschen geben, die das Regelwerk strenger auslegen als andere. Und natürlich auch diejenigen, die sich nun erst recht nicht darum scheren. Eine Gemengelage, die Konflikte in sich birgt. Zugleich dürfte jetzt immer besser sichtbar werden, wer die Verlierer dieser Krise sein könnten: Menschen, die auch nach der Lockerung nicht wieder auf die Beine kommen. Weil die Dinge jetzt einfach anders laufen als vorher.

Es ist also noch nicht vorbei. Die Bewältigung der Krise wird noch viel Kraft und Geduld erfordern. Und daran kann – um bei der Geschichte zu bleiben – auch ein neuer Haarschnitt nichts ändern.