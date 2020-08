Zwischen 23 und 25 Grad und leichter Wind - das ist das ideale Eiswetter, sagt Caféinhaberin Karin Holthuis. (Sabine von der Decken)

Borgfeld/Lilienthal. Es ist heiß, sehr heiß. Und was tut der Mensch, wenn es so richtig heiß ist? Er sehnt sich nach Abkühlung und die nicht nur von außen, sondern auch inwendig.

Ob morgens, mittags oder abends, ob im Becher, in der Waffel oder am Stiel, ein Eis geht eigentlich immer. Am besten, wenn es draußen richtig heiß ist. Stimmt nicht so ganz, sagt Harje Kaemena. Seine Erfahrungen sehen da anders aus. Obwohl 2017 Regen den Sommer bestimmte, lag der Umsatz beim Biospeiseeis auf dem im Blockland gelegenen Hof Kaemena um 20 Prozent höher als in den heißen Supersommern 2018 und 2019. Im Blockland sei es eine besondere Situation, meint Harje Kaemena, ab 26 Grad Celsius gehen die Besucherzahlen der überwiegend mit dem Fahrrad anreisenden Eisesser deutlich zurück.

Vermutlich scheuen sie die lange Fahrradtour über den völlig unbeschatteten Blocklander Deich, so seine Mutmaßung. Der Konsum von Eispackungen im Lebensmitteleinzelhandel aber steige in dieser Zeit, so die Beobachtung von Kaemena, der mit seinem Bioeis viele Lebensmittelhändler und Gastronomen beliefert. In den letzten zwei Wochen vor der Hitzewelle stiegen hier die Bestellungen der Lebensmittelhändler um 30 Prozent an. An der Eistheke im Blockland aber ist es an heißen Tagen eher ruhig, erst ab 17 Uhr geht der Eisverkauf los. Renner in diesen Tagen sind Fruchtsorten und Sorbets. Milchspeiseeis wie Schoko und Haselnuss, die sonst zu den Gewinnern zählen, rücken im Interesse der Eisliebhaber jetzt in den Hintergrund. Sogar Erwachsene greifen zurzeit zu Zitrone und Schwarzer Johannisbeere. Denn Sorbets, die mehr als 50 Prozent Fruchtanteil beinhalten, kühlen besser. Aus diesem Grund ist die Eistheke im Blockland während der heißen Tage stärker mit Fruchteis als mit Milchspeiseeissorten bestückt.

Umsatz wie am Regentag

„Viele denken, dass 35 Grad Celsius und pralle Sonne die Leute ins Eiscafé vor einen großen Eisbecher ziehen. Das stimmt aber so nicht“, sagt auch Karin Holthuis vom Eiscafé Lilienthal. Könnte sie wählen, nähme sie lieber 23 bis 25 Grad Celsius und leichten Wind, damit das Geschäft mit dem Eis gut läuft. „Jetzt sind für uns die entspanntesten Tage des Jahres, einzig die Maschinen ächzen unter der Hitze“, so die Inhaberin des Eiscafés an der Hauptstraße. Sogar für die Wespen, die das Eiscafé sonst gerne besuchen, sei es zu heiß. Es sind nicht die besten Tage des Jahres, bestätigt Holthuis. So unglaublich es klingt, der Umsatz entspreche dem eines Regentages oder eines Tages im November. Erschwerend hinzu kommen für Holthuis die im Rahmen der Pandemie verordneten Abstandsregeln, die nur 50 Prozent der sonst im Eiscafé zur Verfügung stehenden 96 Stühle erlauben. „Corona macht müde, Eis aber soll Spaß machen“, sagt sie. Das fällt bei Maskenpflicht und Ausfüllen der Registrierungszetteln Gästen wie auch Eisdieleninhabern langsam schwer. Es fehle das ausgelassene Sommergefühl. In Kombination mit Hitze entwickeln manche eine extrem kurze „Zündschnur“ , schildert sie ihre Erfahrungen. Und etwas ist an diesen Tagen noch anders. Aufgrund der hohen Temperaturen bereiten Karin Holthuis und ihr Team momentan nur kleine Mengen an Eis zu. So kann es vorkommen, dass Malaga am Nachmittag schon mal aus ist.