Gudrun Scabell stellt ihr Buch über Martha Vogeler vor. Eine akribische Arbeit, die viele bislang unbekannte Facetten ans Tageslicht bringt. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Martha Vogeler ist weit davon entfernt, nur als „die Frau von Heinrich Vogeler“ wahrgenommen zu werden. Zu deutlich sind die Spuren, die ihr Wirken in ihrem Geburtsort Worpswede hinterlassen haben, ohne sie gebe es das Haus im Schluh nicht, und auch der Barkenhoff wäre zu seiner Blütezeit ein anderer Ort gewesen ohne das Dazutun seiner Hausherrin. Viel ist über ihren Ehemann und seine Malerkollegen geschrieben worden, über Martha Vogeler aber lag bislang keine Monografie vor. Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Gudrun Scabell ist angetreten, das zu ändern. Fertig ist sie nach rund dreieinhalb Jahren Arbeit damit aber nur zur Hälfte: Ihr Buch „Martha Vogeler – ein Leben mit Freunden in Dresden und Worpswede“, das jetzt erschienen ist, ist erst der erste von zwei Bänden.

Er umfasst die Zeit von der Geburt bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, wobei Scabell auch die Vorgeschichte nicht auslässt. Sie ist tief in die Familiengeschichte der Schröders eingetaucht. Als neuntes von insgesamt zehn Kindern des Dorflehrers und seiner Frau kommt Martha am 9. Oktober 1879 zur Welt. Die Autorin erzählt von den Lebensumständen im Moordorf und von den Begegnungen mit den ersten Malern zum Ende des 19. Jahrhunderts. Als 14-Jährige trifft Martha erstmals den Universalkünstler Heinrich Vogeler, der sieben Jahre älter ist als sie. Dieser Moment ist für beide prägend, sie wird zu seinem Lieblingsmodell und seiner Muse, schließlich zur Ehefrau. Wann aus anfänglicher Bewunderung und zarter Zuneigung tatsächlich eine Beziehung wird, bleibt offen. Deutlich wird aber, es ist keine Skandalgeschichte, sondern die zweier Liebenden, die lange aufeinander warten müssen.

Heinrich idealisiert Martha, sie schreibt ihm später in einem der zahlreichen Briefe, die Scabell transkribiert hat, seine Liebe sei „unrealistisch“. Er hat ihr in seinem Gesamtkunstwerk Barkenhoff die Rolle der Hausherrin zugedacht und lässt sie dafür eine vielschichtige Ausbildung absolvieren. Es ist Heinrich Vogeler, der vor allem ihre Zeit in Dresden um 1898/99 ermöglicht. Martha, die schon als junges Mädchen erstaunliche Handarbeiten fertigte, kann ihre Fähigkeiten so professionell erweitern, sie bekommt sowohl das handwerkliche wie das künstlerische Rüstzeug, dazu kommt eine musische, sprachliche und allgemeine Bildung. Schon an der Elbe beginnt, was sich an der Hamme später fortsetzt: der Kontakt zu vielen Künstlerpersönlichkeiten, von denen zahlreiche zu wichtigen Freunden werden.

Gudrun Scabell beschreibt die Entwicklung des „Mädchens vom Dorf“ zur selbstbewussten Frau und Künstlerin akribisch und vor allem frei von Mutmaßungen oder wertenden Untertönen. Schon in den frühen Jahren steht Marthas künstlerisches und kunsthandwerkliches Schaffen, das sie dann nach 1920 im Haus im Schluh entschieden vorantreibt, im Fokus. Es gibt viele Entwürfe von Heinrich, die sie umsetzt, aber auch mehr und mehr eigene Werke, die sich nicht nur auf Textilarbeiten beschränken. Möbel und Zeichnungen sind ebenso dabei wie beispielsweise Geschirr. Das Buch liefert hier zahlreiche bislang unbekannte Fakten und Abbildungen, so auch von Arbeitern, die sie bei der Weltausstellung in Brüssel 1910 oder vier Jahre später bei der Werkbundausstellung in Köln zeigt.

Dass das Leben auf dem Barkenhoff nach der Hochzeit 1901 und der Geburt der drei gemeinsamen Töchter nicht frei von Konflikten ist, wird ebenfalls deutlich. Die Beziehung ist kompliziert, vielleicht auch von solch hohen Idealen aufgeladen, dass sie der Realität nicht standhält. Nicht nur Heinrich, auch Martha ist eine starke Persönlichkeit, beide entwickeln sich stetig weiter, und das nicht immer in dieselbe Richtung. Die Zerrüttung, die sich auf dem berühmten Gemälde „Sommerabend“ nur vier Jahre später schon erkennen lässt, greift Raum. Es gibt erste Affären, Scabell aber sucht nicht nach Schuld. Sie sagt vielmehr, dass zwischenmenschliche Leid berühre sie auch über 100 Jahre später noch.

Der Beginn des Weltkriegs 1914, in den Heinrich freiwillig zieht, steht am Ende des ersten Bands. Er hat tief greifende Zäsuren, nicht nur in seiner Biografie, zur Folge. Vor allem die Briefe, die sich das Paar schreibt, dienten Scabell als Grundlage, dazu zahlreiche Funde in den Archiven, sowohl in Worpswede wie in Dresden und an anderen Orten. „Die Fülle der Quellen hat mich tatsächlich überrascht“, sagt die Autorin, der schon früh bei der Recherche klar geworden war: Dieses Leben bietet zu viel für nur ein Buch.

Auch der Zeitpunkt des Einschnitts, der noch vor dem Auszug aus dem Barkenhoff und dem Neubeginn im Haus im Schluh liegt, ist darin begründet. Die Geschichte der späten Jahre bis zum Tod Martha Vogelers 1961 will Scabell in rund zwei Jahren aufgearbeitet und veröffentlicht haben. Dann hätte sie mehr als fünf Jahre ihres Lebens Seite an Seite mit Martha verbracht.

Zur Sache

Buchvorstellung

Gudrun Scabell stellt ihr Buch „Martha Vogeler – ein Leben mit Freunden in Dresden und Worpswede“ am Freitag, 9. Oktober, ab 19 Uhr in der Bötjerschen Scheune in Worpswede vor. Aufgrund der reduzierten Sitzplätze ist diese Veranstaltung bereits ausverkauft. Das Buch ist im Buchhandel und bei den Worpsweder Museen erhältlich. Es ist im Bremer Kellner Verlag erschienen, ISBN 978-3-95651-262-9, hat 312 Seiten und kostet 24,90 Euro.