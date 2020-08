Nicht nur ans Meer (Foto) zieht es in diesen Tagen die Badehungrigen. Im Landkreis Osterholz strömten sie am Freitag in Massen zu den Ohlenstedter Quellseen. (Bodo Marks)

Landkreis Osterholz. Nichts geht mehr, hieß es Donnerstag und Freitag bei den Ohlenstedter Quellseen. Bei Temperaturen um die 30 Grad im Schatten strömten die Menschen in Massen zu den beliebten Badeseen. Doch was in vergangenen Sommern gang und gäbe war, ist nach den neuen Corona-Regeln unzulässig: Mehr als 1000 Tagesgäste dürfen derzeit nicht gleichzeitig das Sonnenbad am Strand der Quellseen suchen und sich im kühlen Nass erfrischen. Ab der Mittagszeit habe der Eigentümer am Freitag daher alle weiteren Tagesgäste abweisen müssen, teilte Jana Linemann, Sprecherin des Landkreises Osterholz, mit. Sie wies aber darauf hin, dass die Wochenendhaus-Besitzer davon nicht betroffen seien.

Um die Situation in den Griff zu bekommen, war die Kreisbehörde mit der Polizei vor Ort. Sie lösten die Warteschlange auf und sperrten den Parkplatz, damit keine weiteren Besucherströme entstehen konnten. „Gesperrt sind die Quellseen aber nicht“, betonte Lindemann. Es handele sich lediglich um einen Einlass-Stopp. Sobald Tagesgäste ihre Sachen packten und gingen, könnten eben so viele neue Badegäste eingelassen werden. All das müsse nun der Eigentümer organisieren.

Mehr noch: Er müsse auch darauf achten, dass die Gäste bereits in der Warteschlange den gebotenen Corona-Abstand einhalten, so Lindemann. Auf dem Gelände dürften sich zudem keine großen Menschentrauben bilden. Es gelte die Corona-Verordnung. Heißt: Gruppen, die sich gemeinsam am und im Wasser aufhalten, dürfen nicht größer als zehn Personen sein beziehungsweise nur zwei Haushalten angehören.

Mahnung zur Achtsamkeit

Für alle Bademöglichkeiten gelten derzeit diese „Regelungen für den öffentlichen Raum“, teilt die Verwaltung mit; sie rät dazu, sich vor Besuch eines Frei- oder Hallenbads sowie eines privaten oder öffentlichen Badesees auf den Internetseiten der jeweiligen Gemeinde und des Landkreises zu informieren – auch darüber, ob ein Einlass-Stopp besteht.

Kreisdezernentin Heike Schumacher warnt davor, bei dem schönen Wetter die Pandemie zu vergessen. Es sei „weiterhin große Achtsamkeit“ nötig, um einen größeren Ausbruch des Coronavirus – und damit eine Verschärfung der Maßnahmen – zu verhindern.