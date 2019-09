Karla Lindemann, amtierende Vorsitzende des Grasberger Seniorenbeirats. (Hans-Henning Hasselberg)

Grasberg. Sie sei der Joker, sagt Gisela Bruns mit einem Augenzwinkern. Aber eigentlich will sie bei der bevorstehenden Wahl zum nächsten Seniorenbeirat im September nicht als solcher einspringen. Sie will nicht mehr kandidieren. 2006 wurde Bruns zur Vorsitzenden des ersten Grasberger Seniorenbeirats gewählt. Weil vor drei Jahren dessen Kandidatenliste derart spärlich besetzt war, dass die Wahl des Seniorenbeirats komplett auf der Kippe stand, trat Bruns wieder an. Aber nur für die zweite Reihe. Karla Lindemann übernahm den Vorsitz. Nun könnte sich das Szenario wiederholen. Bis zum 10. September müssen sich mindestens zehn Kandidaten im Rathaus gemeldet haben, damit im Oktober ein neuer Seniorenbeirat gewählt werden kann. Acht Bewerber sind es bisher. Gisela Bruns aber will nach „13 Jahren voller Power“ für den Seniorenbeirat am liebsten kürzer treten und wirbt: „Jüngere und Neue voran.“

Karla Lindemann und ihre Mitstreiter werben seit Wochen bei Grasbergerinnen und Grasberger ab vollendetem 60. Lebenjahr für eine Kandidatur. Sie suchen ältere Menschen, die sich in den kommenden vier Jahren in der Gemeinde für die Interessen und Belange von mehr als 2000 Frauen und Männern einsetzen wollen. Gewählt werden soll der Seniorenbeirat per Briefwahl bis zum 20. Oktober.

Für Satzungsänderung zu spät

Finden sich keine zehn Kandidaten bis zum 10. September, steht die gesamte Wahl infrage, so der Verwaltungsstellvertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler. Zwar könne mit einer Satzungsänderung die Anzahl der geforderten Kandidaten reduziert werden, aber das sei nicht so einfach. Und vor allem, das brauche Zeit, die bis zum Bewerbungsstichtag dafür nicht mehr reicht. Ritthaler wirbt ebenfalls um Interessenten. Die Gemeinde habe nicht immer alles im Fokus, darum brauche es den Seniorenbeirat.

Auf Betreiben der Seniorenvertretung wurden beispielsweise Bänke im Ort repariert und eine Bushaltestelle für den Bürgerbus verändert. Dazu kamen Informationsveranstaltungen zu vielen relevanten Themen von E-Bike bis Patientenverfügung. Ritthaler lobt den noch amtierenden Seniorenbeirat, der sei „hoch motiviert“.

Und Karla Lindemann gibt die Hoffnung, dass sich weitere Bewerber melden, noch nicht auf. „Ich bleibe optimistisch“, sagt sie und ruft weiterhin potenzielle Mitstreiterinnen und Mitstreiter an oder spricht sie im Ort an. Sie wünscht sich auch Mitglieder aus den Außendörfern im Seniorenbeirat, damit auch deren Themen in die Arbeit des Gremiums einfließen können. Wer mehr über die Arbeit im Seniorenbeirat wissen will, kann Lindemann anrufen unter der Telefonnummer 04208/ 918 99. Wahlvorschläge müssen bis 10. September bei der Wahlleitung bei Gemeinde Grasberg eingereicht werden. Das Formular gibt es im Rathaus oder auf der Internetseite www.grasberg.de.