Seit Langem diskutiert die Lilienthaler Gemeindepolitik über die Zukunft der Schroeterschule. (Lutz Rode)

Will man der Entscheidung des Lilienthaler Gemeinderates in dieser Woche etwas Positives abgewinnen, dann wohl dies: Nach langer Hängepartie ist nun zumindest klar, wie die Arbeitsaufträge in Sachen Schroeterschule für die nächsten Monate lauten. Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Erweiterung des Gebäudes aus den 60er-Jahren ist auf den Weg gebracht. Zugleich sollen Zahlen auf den Tisch, die zeigen, was auf die Gemeinde zukommt, wenn die Schule neu gebaut wird und der Architekt entgegen der Ursprungsplanung auf teure Fenster aus Holz oder eine Klinker-Fassade verzichtet. So oder so wird es ein dicker finanzieller Brocken, den Lilienthal zu schlucken hat. Es geht um Millionen-Summen, die auf Pump finanziert werden müssen.

Man kann es so sehen: Die Mehrheit im Gemeinderat, in diesem Fall die CDU/FDP-Gruppe plus Querdenker und Bürgermeister, hat die Kostenermittlung und die anschließende Überprüfung der Wirtschaftlichkeit so gewollt. Das ist Demokratie. Unverständlich ist jedoch, warum die Allianz ihre Vorstellungen erst zur Ratssitzung präsentiert hat, obwohl über das Thema bei zwei Treffen zuvor intensiv gesprochen wurde und dort eine Kompromissformel bereits gefunden zu sein schien. War es wirklich so, dass zwischendurch keine Gelegenheit bestand, die Ergebnisse der Gespräche mit allen Beteiligten auszuwerten oder steckte nicht doch eher Taktiererei dahinter, wie die Kritiker vermuten?

Ein Ergebnis der Auseinandersetzungen im Gemeinderat ist jedenfalls, dass viele Bürger nicht mehr hinterherkommen und sich frustriert von der Kommunalpolitik abwenden. Das Problem ist, dass bei den Diskussionen im Gemeinderat zu häufig vergessen wird, auch mal Klartext zu reden. Wenn eine Fraktion bei den Neubauplänen angesichts der Riesensummen kalte Füße bekommt und meint, dass die Gemeinde das Vorhaben finanziell nicht wuppen kann, könnte sie das genau so auch formulieren. Andersherum könnte eine Seite auch die Position vertreten, dass nur ein Neubau Sinn macht, weil jeder weiß, dass die Sanierung eines alten Hauses immer für böse Überraschungen gut ist und finanziell schnell zu einem Fass ohne Boden werden kann. So, wie die Auseinandersetzungen jetzt laufen, verschwimmen die Linien und die Hintergründe bleiben zu oft nebulös.