Das Telescopium in Lilienthal ist der Nachbau eines einst weltweit beachteten Fernrohrs. (Christian Kosak)

Die Liste prägnanter Orte in der Gemeinde fällt übersichtlich aus. Die Klosterkirche gehört sicherlich dazu, Murkens Hof hat einen besonderen Stellenwert und das Amtmann-Schroeter-Haus ist vermutlich auch Teil dieser Aufzählung. Ganz sicher prägt der Nachbau eines großen Teleskops das Bild der Gemeinde. Auch deshalb, weil das funktionstüchtige und rund 11 Meter hohe Technikmonument zur Himmelsbeobachtung das Eingangstor aus Richtung Bremen bildet. Das Telescopium weist auf die Geschichte und die große Bedeutung der Astronomie für Lilienthal hin – die Zukunft der Anlage ist nach heutigem Stand dennoch ungewiss. Ideengeber und Motor Klaus-Dieter Uhden will sich aus Altersgründen zurückziehen und eine Nachfolge ist nicht in Sicht. In den Fokus gerät auch die Politik.

Der Bau des Telescopiums an der Hauptstraße war ein Kraftakt. Über einen langen Zeitraum hatte eine Gruppe um Klaus-Dieter Uhden und dem Astro-Experten Hans-Joachim Leue das Projekt vorangetrieben. Sie sammelten Spenden und im Jahr 2015 wurde der 600.000 Euro teure Nachbau des seinerzeit einzigartigen Fernrohrs eingeweiht. Das Instrument gilt als Hinweis auf eine bedeutende Epoche der Lilienthaler Geschichte, als der Amtmann Schroeter um das Jahr 1800 eine der größten Sternwarten auf dem europäischen Kontinent bauen ließ, und der kleine Ort Lilienthal das Ziel vieler bekannter Astronomen jener Zeit war. „Die Bedeutung ist eigentlich nur mit der Gründung des Klosters im Jahr 1232 zu vergleichen“, ordnet Uhden den Stellenwert ein.

Viel verborgener Aufwand

Hinter dem Betrieb des Telescopiums steckt viel verborgener Aufwand. Das Konstrukt umfasst eine gemeinnützige Stiftungs-GmbH mit Klaus-Dieter Uhden als Geschäftsführer und den Verein Telescopium Foundation (TLF) als Hauptgesellschafter. Zu den Aufgaben gehören nicht nur die Werbung für das Objekt, sondern auch ein Blick auf die Kosten wie für die Pacht, die Instandhaltung von Gebäude und Mechanik sowie Beiträge für Versicherungen. Das alles summiert sich auf rund 8000 bis 10.000 Euro pro Jahr, müsse durch Einnahmen erwirtschaftet oder über Spenden eingeworben werden, rechnet Uhden vor.

Diese Aufgaben übernimmt der Lilienthaler Ehrenbürger nach eigener Aussage gern unentgeltlich, aber nicht unbegrenzt. „Ich werde im nächsten Jahr 80 Jahre alt und will kürzer treten“, so Uhden. Die Nachfolge gestaltet sich indes schwierig. Er habe in seinem Netzwerk von Unterstützern und astroaffinen Menschen mehrfach vorgefühlt – und sei bis heute nicht fündig geworden. Selbst in Reihen des in Lilienthal ansässigen Vereins Astronomische Vereinigung (AVL) habe es keine Signale gegeben.

Uhden wünscht sich vor dem Hintergrund seiner noch ungeklärten Nachfolge auch einen Beitrag der politischen Gemeinde. Hilfreich wäre ein regelmäßiger Beitrag zu den Betriebskosten des Telescopiums oder der Ausgleich möglicher Fehlbeträge. Für die langfristige Existenzsicherung des Lernorts wäre ein Einstieg der Gemeinde Lilienthal als Hauptgesellschafter genauso hilfreich. Dies wäre nach Aussage Uhdens mit keinen Kosten verbunden und durch das 600.000 Euro teure Bauwerk mehr als abgesichert. Dies würde einem Nachfolger gleichzeitig einen Teil des anfallenden Drucks nehmen, so der Lilienthaler Ehrenbürger.

Reaktion fällt bescheiden aus

Voraussetzung dafür sei, dass die Beteiligten der hiesigen Politik das Telescopium als Bestandteil der Lilienthaler Identität einordnen. Die Reaktionen auf entsprechende Vorstöße fallen bis heute eher bescheiden aus. Ein Schreiben der Telescopium gGmbH an die Fraktionen im Lilienthaler Gemeinderat sei unbeantwortet geblieben, Bürgermeister Kristian Tangermann habe mit Hinweis auf die Finanzlage der Gemeinde abgewunken, ist Uhden enttäuscht. Grundsätzlicher Zuspruch kommt aus der Kultur. Das Telescopium gehöre sicherlich zur Identität der Gemeinde, sagt Martina Michelsen, Leiterin der Volkshochschule (VHS), auf Nachfrage. Das Thema Astronomie werde an der VHS in Kursen behandelt und nachgefragt – ob eine finanzielle Unterstützung möglich ist, könne sie aus heutiger Sicht nicht beurteilen. „Da wage ich kein Urteil, würde es dem Projekt aber gönnen.“

Noch hofft Uhden auf Unterstützung und grundsätzliche Zeichen. Wenn nichts passiere, könnte das schlimmste Szenario eintreten und das Telescopium würde über kurz oder lang verfallen. Und wenn das viel beachtete Projekt an überschaubarer finanzieller Unterstützung scheitern würde, wäre dies auch ein Imageschaden für die Gemeinde. Uhden setzt deshalb weiter auf den Bürgermeister. Das Ehrenamt brauche auch das Hauptamt, habe das Gemeindeoberhaupt beim Neujahrsempfang im Ratssaal verkündet. Und daran wolle er ihn erinnern.