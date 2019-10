Entgegen der Ankündigung vom Juli wird der Schützenhof Wörpedorf nun doch nicht verkauft. (Christian Kosak)

Grasberg. Der Schützenhof Wörpedorf in der Wörpedorfer Straße soll verkauft werden. Mit dieser Meldung überraschte Anfang Juli der Inhaber des Traditionsgasthauses, Friedhelm Israel, und begründete den Rückzugsplan mit der fehlenden internen Nachfolge. Besonders betroffen wäre vom Verkauf der Gaststätte der Schützenverein Wörpedorf gewesen. Aus der räumlichen Nähe von Schützenhof und Schützenverein resultierte eine enge Verbindung. Kein Schützenfest ohne Schützenhof. Noch dazu steht die Schießhalle des Vereins direkt neben der Gaststätte auf dem Grundstück der Familie Israel. Seit der Verkaufsankündigung war es ruhig um das Thema geworden. Nun die Neuigkeit von Friedhelm Israel: „Wir werden nicht mehr verkaufen.“

Der Sinneswandel beruht auf einer Einigung zwischen Vater Friedhelm und Sohn Marc Israel. Im Sommer noch hieß es, der Sohn wolle den Schützenhof nicht übernehmen. Jetzt sagt Friedhelm Israel: „Mein Sohn macht weiter.“ Ein neues Konzept ermögliche das. „Ein besseres“, so Friedhelm Israel. Drei Jahre soll in Wörpedorf demnach noch alles wie gehabt weiter laufen. Alle angenommenen Feiern werden gefeiert. Vater und Sohn arbeiten zusammen. Anschließend wird gebaut. Der große Saal soll abgerissen werden, das Restaurant und ein Saal für maximal 120 Gäste bleiben. Das genüge. „Man kriegt ja immer weniger Personal“, begründet Friedhelm Israel diesen Schritt und erklärt: „Von Kohlfahrten allein kann man nicht leben.“

Weiter geht's, und dies noch ein paar Jahre: Schützenhof-Inhaber Friedhelm Israel. (Christian Kosak)

Eine Lücke wird der Abriss wohl nur kurzzeitig hinterlassen. „Wir haben ein riesengroßes Grundstück mitten in Grasberg“, so Friedhelm Israel, „da kann man viel machen.“ Als Beispiel nennt er „ein paar Wohnungen“. Auch könne es sein, dass später einmal das Wörpedorfer Schützenfest auf den Grasberger Marktplatz umziehen müsse. Das aber würde er dann frühzeitig mit Vereinschef Kai Entelmann besprechen.

Eines steht jetzt schon fest: „Spätestens in drei Jahren werde ich in den Ruhestand gehen“, kündigt Friedhelm Israel schon einmal an. Mit dem neuen Konzept fühle er sich jetzt jedenfalls viel besser als mit dem zunächst angedachten Verkauf des Schützenhofes.

Für den Vorsitzenden des Schützenvereins, Kai Entelmann, kommt Israels Ankündigung überraschend. Im Vorfeld der nächsten Vorstandssitzung hatte er vergangene Woche neuerlich das Gespräch mit der Familie Israel gesucht. Da habe es noch geheißen, die Familie sei in der Findungsphase, so Entelmann gegenüber der WÜMME-ZEITUNG. Ihm ging es um die Zukunft der Schützenfeste und der Schießhalle.

Inhaltlich ändert der nun angekündigte Nichtverkauf nichts an Entelmanns Gespräch mit Israel. „Die Schützenfeste für 2020 und 2021 sind sicher. Alles geht so weiter, wie es in den letzten Jahren auch war“, hatte Entelmann danach gesagt. Später böte der benachbarte Marktplatz eine Ausweichmöglichkeit für künftige Schützenfeste. Auch am Status der Schießhalle auf dem Grund der Familie Israel ändert sich nichts. Friedhelm Israel bestätigt auf Nachfrage: „Die Schießhalle ist gesichert.“ Für den Vorsitzenden des Schützenvereins Wörpedorf bedeutet das: „Das ist für mich eine Sicherheit, wieder nach vorne zu gucken und Gespräche für weitere Investitionen zu führen.“ Das Dach der Schießhalle ist dran. Das sei die letzte große Baustelle, um den Bau für die nächsten 30 Jahre zukunftssicher zu machen. Lediglich eine Frage bleibt für Entelmann vorerst offen: „Wo feiern wir unseren Königsball, wenn der Saal abgerissen wird?“