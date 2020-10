Florian Müller ist einer der Fotografen, die bei der Live-Präsentationen "Exploring reality" am Sonntag, 11. Oktober, vertreten sind. (MUELLER)

Worpswede. „So ganz sang- und klanglos wollten wir dann doch nicht gehen“, sagt Festivalleiter Jürgen Strasser. Die dritte Worpsweder Phototriennale Raw hat ihn und das gesamte Organisationsteam vor bislang unbekannte Herausforderungen gestellt: Wie berichtet waren die Ausstellungen im Frühjahr zunächst nur virtuell eröffnet worden, das komplette Rahmenprogramm, das den Flair eines Festivals erst ausmacht, musste wegen der Corona-Bestimmungen aber abgesagt werden. Seit dem Sommer sind die Ausstellungen unter dem vielsagenden Motto „Changing realities“ auch real zugänglich, sie sind bis zum 1. November verlängert worden.

Für den Abschlussmonat Oktober hat das Raw-Team nun aber doch noch ein Programm mit Filmen, Vorträgen und Künstlergesprächen entwickelt. Dabei bleibt die Zahl der Besucher natürlich den geltenden Verfügungen entsprechend begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich, wenn noch Plätze frei sind. Es müssen in jedem Fall die persönlichen Daten hinterlegt werden. Der Aufwand für relativ wenige Besucher sei groß, gesteht Strasser ein, aber es gelte, Flagge zu zeigen und nicht zu kapitulieren. Auch wenn das Festival mit seinem Internetauftritt viel Resonanz erzeugte und so Maßstäbe für viele andere Veranstaltungen setzte, bilanziert der Festivalleiter: „Was uns fehlt, ist der Kontakt und Austausch mit den Beteiligten und unseren Gästen.“

Den Auftakt dazu soll ein Künstlergespräch am Donnerstag, 8. Oktober, ab 18.30 Uhr im Haus im Schluh bieten. Der Berliner Fotograf Ludwig Rauch spricht mit dem künstlerischen Leiter des Festivals, Rüdiger Lubricht, über seine Werkreihe „Nach der Arbeit“, sein Publikationsverbot in der DDR, seinen fotografischen Werdegang im Westen und seine Tätigkeit als Dozent an der Fotografenschule Ostkreuz. Weitere Künstlergespräche sind laut Jürgen Strasser zudem in Vorbereitung.

Fotofilm in der Kunsthalle

Vier preisgekrönte Fotografinnen und Fotografen geben dann in einer Live-Präsentationen unter dem Titel „Exploring reality“ Einblicke in ihre Arbeiten. Am Sonntag, 11. Oktober, sind dazu Bettina Flitner, Christian Muhrbeck, Florian Müller und Tamina Florentine Zuch zwischen 11 und 18 Uhr in der Bötjerschen Scheune zu Gast. An selber Stelle lädt Peter Schenk, Kulturreferent der Arbeitnehmerkammer Bremen, für Sonnabend, 24. Oktober, ab 19 Uhr zu einem launigen Streifzug durch die Geschichte der Fotografie mit Projektionen, Musik und Wein ein. Sein Vortrag steht unter dem Motto „Ansichtssache(n)“. Ebenfalls in Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer Bremen wird am Sonntag, 4. Oktober, ab 19.30 Uhr eine Brecht-Revue mit Projektionen von Jürgen Strasser im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen-Vegesack, Kirchheide 49, aufgeführt.

In der Worpsweder Ratsdiele laufen – beginnend am 14. Oktober – drei Filme, die immer mittwochs ab 19.30 Uhr zu sehen sind. Zu Beginn wird „Augenblicke – Gesichter einer Reise“ gezeigt. Darin dokumentieren Regie-Ikone Agnès Varda und der Street Art-Künstler JR ihre Reise mit ihrem einzigartigen Fotomobil durch das ländliche Frankreich. Am 21. Oktober folgt „Welcome to Sodom“, ein Dokumentarfilm, der die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika blicken lässt und so die Verlierer der digitalen Revolution in den Fokus rückt.

Zum Abschluss am 28. Oktober geht es um die Themen Urheberrecht und Eigentum am eigenen Bild. „Der illegale Film“ heißt die Arbeit von Martin Baer und Claus Wischmann über dokumentarische Bilder im Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit. Auch im Ausstellungsprogramm gibt es für den Endspurt noch eine Neuerung: Tina Bara zeigt ihren Fotofilm „Lange Weile“ in der Worpsweder Kunsthalle. In 400 schwarz-weißen Fotografien, die zwischen 1983 und 1989 entstanden sind, erzählt die Künstlerin aus der heutigen Perspektive vom Beginn ihrer künstlerischen und fotografischen Arbeit verbunden mit weiblicher Identitätssuche in der DDR. „1983. Ich war 21 und offiziell Studentin der Geschichtswissenschaft im Ostteil Berlins. Wenn ich irgendetwas wusste, so wusste ich, dass ich am falschen Ort die falschen Gedanken studierte“ – mit diesen Worten beginnt der Film. Dokumentarische Aufnahmen einer illegalen Russlandreise, verbotene Fotos aus dem VEB Buna sowie Beobachtungen von Punks werden mit intensiven Körper- und Porträtfotos ihrer Freunde sowie einer fotografischen Liebesgeschichte verwoben. „Lange Weile“ ist in Endlosschleife während der Öffnungszeiten des Museums zu sehen.

Zur Sache

Reservierung von Plätzen

Wer sicher gehen will, kann ab sofort Plätze für die Raw-Veranstaltungen reservieren. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der Anmeldungen, wobei bis zu drei zusammengehörende Personen gleichzeitig angemeldet werden können. Der Name der Veranstaltung sowie Name und Vorname der Besucher müssen per E-Mail an anmeldung@raw-phototriennale.de geschickt werden. Für die beiden Veranstaltungen mit der Arbeitnehmerkammer Bremen laufen die Anmeldungen telefonisch unter 0421/ 36 30 19 70 oder per Online-Formular auf www.raw-photofestival.de/kalender. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Anmeldemodalitäten. Der Eintritt für Künstlergespräch und Filme beträgt fünf Euro (ermäßigt: drei Euro) pro Person und Abend, bei den anderen Terminen können die Besucher selber festlegen, ob und wenn ja, wie viel sie zahlen möchten.