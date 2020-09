Das Minguet Quartett ist am Freitag, 20. November, bei zwei Auftritten ab 17 und 20 Uhr in der Bötjerschen Scheune zu hören. (FR)

Worpswede. Das Format des Worpsweder Musikherbstes, der in diesem Jahr in seine achte Runde gegangen wäre, hat eine grundlegende Veränderung erfahren. Dabei wäre das bisherige Konzept des Vereins Podium – manchmal zum Leidwesen von Organisatorin Ursula Siefken-Schulte – durchaus mit den Einschränkungen für Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie kompatibel gewesen: Von Beginn an setzt der Verein auf gehobene Qualität und schielt weniger auf ein Massenpublikum, folglich sind die Besucherzahlen bei vielen Veranstaltungen in der Bötjerschen Scheune so, dass der nötige Abstand zwischen den Zuhörern auch ohne entsprechende Vorschriften gewahrt bleiben könnte.

In diesem Jahr ist nun aus dem Musikherbst der Worpsweder Kulturherbst geworden, zur Musik kommt die Literatur als zweites Genre. Die Verbindungen der Gattungen sei, so Ursula Siefken-Schulte, ein „Versuch, Bezugsebenen zu schaffen, die das Hören von Strukturen des musikalischen Werkes erleichtern.“ Insofern sei auch die Literatur ein Gestaltungsmittel, das mit dem musikalischen Werk zu korrespondieren in der Lage ist.

Thematischer Aufhänger sind dafür die Geburtstage Ludwig van Beethovens und Friedrich Hölderlins, die sich 2020 beide zum 250. Mal jähren. Sie stehen laut Siefken-Schulte für „den Aufbruch, das Exzeptionelle und Revolutionäre um die Wende zum 19. Jahrhundert in eine neue Tonsprache und literarische Form“ zu bringen. Und so beginnt die Veranstaltungsreihe am Sonnabend, 26. September, um 19 Uhr mit einem Vortrag in der Ratsdiele: Karl-Heinz Ott referiert zu dem Thema „Hölderlin und die Folgen“. Ott beschäftigt sich mit der Wirkungsweise, der Rezeption und den Folgen von Hölderlins Schaffen für die Nachwelt. Das Thema war bereits Gegenstand seines 2019 erschienenen Buches „Hölderlin und die Geister“.

Heimat und Aufbruch

Das musikalische Programm startet dann am Sonnabend, 17. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr in der Ratsdiele: Unter dem Titel „Heimat und Aufbruch“ werden allerdings zunächst ebenfalls Texte Friedrich Hölderlins und der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk gegenübergestellt. Hölderlins Zitat „Komm! ins Offene, Freund!“ ist der Ausgangspunkt, es geht um Aufbruchssituationen und im Kontrast dazu auch um die Herkunft. Das Thema Heimatlosigkeit findet sich dann in Tokarczuks Buch „Unrast“ von 2007 wieder.

Schauspieler Peter Lüchinger von der Bremer Shakespeare Company übernimmt diesen Part und führt durch den Abend. Im zweiten Teil steht dann Ludwig van Beethovens 1802 komponierte „Kreutzersonate“ im Mittelpunkt, deren Thema Leo Tolstoi in seiner gleichnamigen Novelle aus dem Jahr 1889 bearbeitete. Später nahmen sich mit dem Komponisten Leos Janacek und der Autorin Magriet de Moor weitere Künstler der Thematik an. In der Ratsdiele spielen Yu Mita und Johannes Dehning das Beethoven-Werk, Lüchinger liest dazu Tolstois Text in Auszügen.

Dieser Abend sowie die beiden folgenden Konzerte sind in Kooperation mit der Hochschule für Künste in Bremen konzeptioniert. Am Freitag, 30. Oktober, gibt es ab 20 Uhr ein Stipendiatenkonzert in der Bötjerschen Scheune: Olaf Tzschoppe (Schlagzeug) und Dannielle Mac Bryan (Oboe) spielen Werke des Komponisten Petros Leivadas. Leivadas wurde 1990 in Griechenland geboren und studierte in Thessaloniki und Hannover. Im Jahr 2019 erhielt er ein Stipendium vom niedersächsischen Kulturministerium, das er zum Teil in diesem Frühjahr in Worpswede verbrachte. Beide Musiker stellen aber auch eigene Kompositionen vor: „Trunken mit Gott“ heißt eines der aktuellsten Werke von Tzschoppe. Von Mac Bryan soll eine Uraufführung zu hören sein, ebenso Stücke von Cathy Milliken, Michael Finnissym und Liza Lim.

Ein Projekt zum 100. Geburtstag des italienischen Komponisten Bruno Maderna wurde vom Atelier Neue Musik an der Hochschule für Künste speziell für die Rotunde in der Großen Kunstschau entwickelt. Dort soll es am Freitag, 6. November, ab 19 Uhr aufgeführt werden. Der Flötist Roberto Fabbriciani und Kilian Schwoon (Elektronik) wollen bei ihrer Raumklangprojektion auf die besondere Akustik der Rotunde eingehen. Fabbriciani hat selber eng zusammengearbeitet mit Maderna, der 1952 eines der ersten Stücke geschrieben hat, das instrumentale und elektronische Musik verbindet.

Zum Abschluss des Kulturherbstes am Freitag, 20. November, schließt sich der Kreis und es geht noch einmal um Beethoven und Hölderlin. Das renommierte Minguet Quartett, das schon häufiger beim Musikherbst zu hören war, ist zu zwei Auftritten ab 17 und 20 Uhr in der Bötjerschen Scheune zu Gast. Das Konzertprogramm trägt den Titel "Friedrich Hölderlin & Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag 2020“. Eingeleitet werden die Darbietungen von einem Vortrag des Musikwissenschaftlers Egbert Hille. Die folgenden Werke umspannen dann fünf Jahrhunderte und reichen von Johannes Ockeghems Chansons über Giuseppe Verdis "Ave Maria", Ludwig van Beethovens "Heiliger Dankgesang eines Genesenden" (Opus 132) bis zu Luigi Nonos Streichquartett "Fragment - Stille, An Diotima" von 1980.

Zur Sache

Worpsweder Kulturherbst

Karten im Vorverkauf gibt es bei der Worpsweder Gästeinformation an der Bergstraße 13, Telefon 04792/ 93 58 20. Sie kosten 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) pro Konzert, mit Ausnahme des Programms „Heimat und Aufbruch“ (20/15 Euro) und des Eröffnungsvortrags (15/10 Euro). Weitere Informationen unter www.podium-worpswede.de.