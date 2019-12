Noch steht alles hübsch sortiert in den Regalen der Grasberger Möbelbörse in der Alten Molkerei Eickedorf. Letztmalig öffnen die Ehrenamtlichen um Bernd Wittenberg dort am 11. Dezember von 10 bis 12 Uhr. Danach heißt es Einpacken, die Börse zieht wieder um. (fotos: Kosak)

Grasberg. Als die Grasberger Möbelbörse im vergangenen Jahr aus der Speckmannstraße in die ehemalige Molkerei in der Eickedorfer Straße 1 gezogen ist, wussten die Ehrenamtlichen um Bernd Wittenberg, dass es kein Aufenthalt von Dauer sein wird. In wenigen Tagen packen die Männer die gebrauchten Tische, Schränke, Stühle und Bettgestelle wieder ein. Das Eickedorfer Gebäude stehe kurz vor dem Verkauf, heißt es. Die Möbelbörse wird an diesem Standort letztmalig am Mittwoch, 11. Dezember, wie gewohnt von 10 bis 12 Uhr öffnen. Danach fährt der Umzugswagen vor.

Kleider- und Möbelbörse sind ein Gemeinschaftsprojekt von Grasberger Kirchengemeinde und Kommune. Bis vor einem Jahr waren beide in der Speckmannstraße 52 angesiedelt. Dann kam wie berichtet der Umzug wegen Eigennutzung des Hauses durch Melanie Chaaris Friseursalon mit Akademie. Die Kleiderbörse zog einmal quer über die Straße, die Möbel nach Eickedorf. Nun zieht die Möbelbörse zurück in die Speckmannstraße. Einiges des Bestandes soll eingelagert werden, anderes komme in einen zweiten Container neben dem Pastorenhaus, so der Chef der Möbelbörse, Bernd Wittenberg. Damit die Möbel trotzdem zu den Menschen kommen, könnten die Einrichtungsgegenstände beispielsweise im Computer angeschaut werden. Dafür könne ein Ehrenamtlicher der Möbelbörse in der Kleiderbörse das Laptop aufklappen. Von Dauer soll das nicht sein, Wittenberg gibt sich optimistisch: „Wir sind frohen Mutes, dass wir eine Bleibe in Grasberg finden.“ Hin und wieder fragen Möbelbörsenkunden, warum die Börse nicht in den ehemaligen NP-Markt in der Speckmannstraße 59 zöge, erzählt Wittenberg. In der Tat. Er sagt: „Von der Lage her ist das ein Traumobjekt. Man könnte es ja nutzen.“ Die Gemeinde habe beim Noch-Mieter Edeka nachgefragt, so Wittenberg, aber keine Antwort erhalten. Auf Nachfrage der Wümme-Zeitung heißt es von Edeka Minden-Hannover: „Wir können Ihnen mitteilen, dass der Mietvertrag für den NP-Markt in der Speckmannstraße 59 in Grasberg noch bis zum 31. März 2021 bei uns liegt und das Objekt so lange leer stehen wird.“ Einer früheren Nachnutzung des Objekts werde die Edeka nicht im Wege stehen, sie könne dafür kontaktiert werden. Eigentümer Siegfried Schausberger ließ eine Nachfrage unserer Redaktion zu diesem Thema unbeantwortet.

In Eickedorf seien sie mit offenen Armen empfangen worden, schwärmt Kirchenvorstand Siegfried Eckhoff über das freundliche Entgegenkommen und den ansprechenden Lagerplatz. Das einzige Problem sei die Lage gewesen. Trotz Shuttlebus aus der Speckmannstraße sei die Nachfrage in der Eickedorfer Möbelbörse nicht groß gewesen. „Wir haben versucht, andere Räume zu finden“, erzählt er. Daraus sei aber nichts geworden. Auch er beruft sich auf die fehlende Antwort von Edeka und schränkt dann ein: „Ich halte von dem Gebäude nicht viel.“ Zögen Möbel- und Kleiderbörse da ein, müssten zuvor Wände gebaut sowie Stromkreise und Heizungen getrennt werden. „Das macht keinen Sinn, die Containerlösung ist die beste.“ Die Box soll demnächst aufgestellt werden.

Das sind die sichtbaren Veränderungen bei Kleider- und Möbelbörse. Es ändert sich auch die Struktur, künftig wird die Börse von einem Verein organisiert, mit Eckhoff an der Spitze und Heiko Hartwig als Stellvertreter. Für die Arbeit und für die Kunden ändere sich nichts, betont Eckhoff. Bürgermeisterin Marion Schorfmann sagt über den Verein in Gründung: „Das ist eine reine Abwicklungseinheit, um das auf die richtigen strukturellen Füße zu stellen.“ Es gehe nicht darum, Mitglieder zu werben.