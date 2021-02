Damit alle in Grasberg angemeldeten Kindergartenkinder einen Betreuungsplatz bekommen, soll eine zusätzliche Kleingruppe für bis zu zehn Kinder bei der DRK-Kita Gefkensweg eröffnet werden. Dafür aber braucht es auch Personal. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Grasberg. Bislang habe in Grasberg allen Eltern für ihre Kinder stets ein Kita-Platz angeboten werden können, leitete Dagmar Brandt (CDU) im Ausschuss für Schule und Bildung das Thema „Aufnahme und Gruppenbildung für das Kindergartenjahr 2021/2022“ ein. Dieses Jahr gehe das auch, wobei die Aussprache des Satzes ihre Ergänzung vorwegnahm: „Aber schwerer.“ Die Corona-Pandemie sorge für Unsicherheit und diese ziehe sich durch alle Grasberger Einrichtungen. „Es gibt viele Weiteranmeldungen von Kindern, die eigentlich schulpflichtig wären“, so Brandt. Insgesamt sind das in Grasberg 21 Kinder. Nach aktuellem Anmeldestand können sieben Kinder im Kindergartenbereich nicht untergebracht werden. Die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung aus, dies mittels einer zusätzlichen Kleingruppe zu lösen – in der Hoffnung, dass das notwendige Personal zur Verfügung stehe.

Die zusätzliche Klein-Kindergartengruppe mit bis zu zehn Kindern soll in der DRK-Kita Gefkensweg entstehen. Ihren Platz soll sie in einem Gruppenraum des DRK-Horts haben. Die Hortgruppe wiederum solle in den Grundschulräumen untergebracht werden. Während die Räume klar sind, bleibt die Personalfrage. Der Markt für Erzieherinnen und Erzieher sei leer gefegt, so die Verwaltung. Markus Maiwald von den Grünen nannte die Problematik „bedenklich“. In der Maisitzung des Ausschusses kommt daher das Thema wieder auf den Tisch. Als mögliche Alternative zur Kleingruppe nennt die Verwaltung eine ausnahmsweise Aufstockung der Zahl der betreuten Kinder pro Kindergartengruppe im Gefkensweg. Die Ausschussmitglieder versahen ihre Zustimmung zudem mit einem Prüfantrag an die Gemeinde: der WC-Container für die zusätzliche Kindergartengruppe solle eingehaust werden.

Für die 77 Kindergartenplätze der Kommunalen Kita Speckmannstraße 50 werden nach derzeitigem Anmeldestand für 2021/2022 69 Weiteranmeldungen verzeichnet, neun davon für Kinder, die mit Beginn des Kindergartenjahres schulpflichtig sind. Im Kindergarten neu aufgenommen werden sollen acht Kinder. Die beiden Krippengruppen der Einrichtung bieten bis zu 20 Kindern Platz. Elf Kinder sind weiter angemeldet und sechs Neuaufnahmen soll es geben. In der Kommunalen Kita Pastorenhaus wird die Kindergartengruppe aufgrund der Weiteranmeldungen von 20 auf 22 Kinder vergrößert, hier wären zwei Kinder schulpflichtig. Im Krippenbereich sind drei Weiteranmeldungen und acht neue Kinder vorgesehen.

Neue Plätze in der DRK-Kita

An die DRK-Kita Gefkensweg wird derzeit angebaut. Dort entstehen „neue Kindergarten-Plätze, die wir dringend brauchen“, so Ratsfrau Brandt. Vier schulpflichtige Kinder sollen in dieser Einrichtung noch im Kindergarten bleiben. Insgesamt sind für die beiden Kindergartengruppen 43 Kinder weiter angemeldet, elf davon kommen aus der Krippe der Einrichtung und vier Kindergartenkinder kommen neu hinzu. In den beiden Krippengruppen wird mit 12 Weiteranmeldungen und neun Neuaufnahmen geplant. Im DRK-Hort sollen im nächsten Kindergartenjahr insgesamt 49 Kinder gestaffelt bis 15, 16 oder 17 Uhr in zwei 20-er Hortgruppen und einer Betreuungsgruppe für zehn Kinder bereut werden.

In der DRK-Kita Huxfeld sollen zwei potenzielle Schulkinder laut Planung noch im Kindergarten bleiben, was nach aktuellem Stand die Betreuung für 22 Kindergartenkinder bedeutet, in der Krippe geht die Kommune von vier Weiteranmeldungen und zwei Neuaufnahmen aus. Für die DRK-Kita Rautendorf wird mit einem schulpflichtigen Kindergartenkind geplant. Der derzeitige Stand sieht 56 Kindergartenkinder für 60 Plätze vor, im Krippenbereich sind die vorhandenen 18 Plätze ausgeschöpft. In der DRK-Kita Seehausen sieht die Rechnung inklusive drei weiter angemeldeter schulpflichtiger Kinder wie folgt aus: 20 Kinder besuchen die Einrichtung weiter, keine Neuaufnahmen. In der Krippengruppe kommen zwei Kinder hinzu, insgesamt werden dann neun betreut. Im Hof Langenmoor plant die Kommune mit 16 Weiteranmeldlungen und vier Neuanmeldungen für die Kindergartengruppe. Von den zehn Krippenplätzen werden laut Plan acht Kinder belegt.