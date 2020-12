Lektüre in Tüten: Elke Schlüter vom Worpsweder Buchladen ist für das Liefer- und Abholgeschäft vorbereitet. (Lars Fischer)

Worpswede/Grasberg/Lilienthal. Der Laden brummt, aber die Stimmung ist im Keller. Beides sind sicherlich nur Momentaufnahmen, aber Elke Schlüter kann weder dem Andrang der Kunden an den letzten beiden Tagen vor der Verschärfung des Lockdowns, noch der Schließung ihres Buchladens an der Worpsweder Findorffstraße ab diesem Mittwoch etwas Positives abgewinnen. „Das ist eine Katastrophe“, sagt sie. Der Umsatz am Montag und Dienstag ist nicht nur bei ihr gut, sie hat – anders als üblich – durchgängig und länger geöffnet, damit sich die Kunden wenigstens etwas besser verteilen. Vier dürfen gleichzeitig hinein, die Tür steht mehr offen, als dass sie geschlossen ist. Nicht nur wegen des permanenten Kommens und Gehens, sondern auch zum Lüften.

Im Nieselregen vor der Tür warten geduldig die Nächsten. Schlüter aber ist nachdenklich: „Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen sich am Montag und Dienstag noch neu angesteckt haben, weil sie noch schnell versuchten, all ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.“ Sie hätte sich gewünscht, dass dem Einzelhandel und den Kunden ein paar Tage mehr Zeit gegeben worden wären – zum geordneten Rückzug statt überhasteter Panikkäufe. Und sie ist davon genervt, dass auch am Dienstagmittag noch keine verbindliche Anordnung vom Landkreis vorliegt. Was darf sie noch ab diesem Mittwoch, was ist untersagt? Gegen 15 Uhr gibt es dann eine Mail von der Industrie- und Handelskammer Stade, die zumindest bestätigt, dass Liefer- und Abholservices möglich bleiben. Eine Stunde später veröffentlicht auch der Landkreis Osterholz die neuen Regeln.

Frühjahrsloch noch nicht gestopft

Elke Schlüter hat die Tüten schon gepackt und ihre Kunden per Mail informiert. Zumindest dieser Plan scheint aufzugehen. Sie hofft, dass Leute Gutscheine verschenken, auch diese können bestellt und gebracht werden. Aber viele ihrer Artikel sind nach Weihnachten nicht mehr verkäuflich. Und das Loch vom Frühjahr sei noch lange nicht gestopft. Die Hoffnungen lagen auf dem Weihnachtsgeschäft, jetzt drohen neue Einbußen. Was ihr die Zornesröte ins Gesicht treibt, ist die Befürchtung, es werden erneut die Online-Versandhäuser sein, die sich die Hände reiben. Sie profitierten von der Krise wie kaum eine andere Branche.

Auch Tina Busch setzt auf den Internet-Verkauf. Sie hat für ihre beiden Läden „Großes Glück“ und „Pauline“, die Kleidung beziehungsweise Wohnaccessoires anbieten, im Frühjahr einen Online-Shop aus dem Boden gestampft. Jetzt steht sie in ihrem Lager und fotografiert Ware für den Webauftritt, während es in den Geschäften an der Bergstraße zwar belebt, aber nicht besonders gedrängt zugeht. „Es ist eher ruhig, aber es läppert sich“, sagt sie. Am Ende des Tages habe der Umsatz gestimmt.

Kontaktlose Übergabe

Was auch Busch mehr Sorge macht, ist die Unsicherheit durch die späte Bekanntgabe, ob sie denn nun weiterhin kontaktlos Ware an die Frau oder den Mann bringen darf. Das Okay aus Stade sorgt zumindest für etwas Erleichterung bei ihr und ihren Kollegen von der Bergstraßeninitiative. Auf der anderen Seite bekäme sie ständige Mails von Spediteuren, Paket- und Postdienstleistern, die ihre Kunden zum rechtzeitigen Bestellen animieren, weil sich nun Zustellzeiten möglicherweise verlängerten.

Busch versucht, von Amazon und Co. zu lernen und verlegt so viel Geschäft wie möglich in virtuelle Welten. „Wir sind sowieso in den sozialen Medien sehr aktiv, aber wenn ein Kunde noch mal Details eines Artikels sehen will oder einfach noch mal durch den Laden gucken möchte, weil er beim letzten Besuch ein bestimmtes Stück ins Auge gefasst hat, dann machen wir das auch per Videoschaltung möglich“, verspricht sie.

Im Buchladen Netzel bleiben die Lichter an, denn dort gibt es auch Zeitungen und eine Paketannahmestelle, sodass Silke Schroeter ihr Geschäft weiter öffnen darf. Auch sie will den Bringdienst, der schon im Frühjahr funktionierte, reaktivieren. Einziges Problem: Der ehrenamtliche Bote, der damals in Kurzarbeit war und so die nötige Zeit hatte, arbeite inzwischen wieder voll. Es werden sich Lösungen finden, die vor allem die eigenen Mitarbeiter und Kunden schütze, ist Schroeter überzeugt. Dies sei das Wichtigste, betont die Buchhändlerin und Vorsitzende der Gewerbevereinigung Worpswede. Die Kundschaft habe weitgehend Verständnis, zwei Maskenverweigerern habe sie aber auch schon Hausverbot erteilt, berichtet sie.

Werkstatt arbeitet weiter

Irgendwie weitergehen wird es auch beim Elektrofachhändler Viohl in Grasberg. Das Ladengeschäft war am Montag und Dienstag noch mal gut gefüllt, berichtet Werkstattleiter Ralf Monsees. Vor dem Fest und den Tagen mit viel Zeit in den eigenen vier Wänden wollten die Kundinnen und Kunden offenbar noch mal aufrüsten. Ab Mittwoch ist das vorbei, der Verkauf muss pausieren. Das Viohl-Team muss sich dann auf das Reparatur-Geschäft konzentrieren. Ärgerlich sei das, sagt Monsees, denn die Zeit vor Weihnachten gehöre auch bei dem Grasberger Fachhändler zur umsatzstärksten im gesamten Jahr. Aber immerhin gebe es durch den Werkstattbetrieb noch die Möglichkeit weiterzuarbeiten. Wenn also irgendwo die Satellitenschüssel streikt, fahren Monsees und Kollegen einfach raus zum Kunden.

Weiterarbeiten können auch Christoph Meyer und seine Leute. Er ist mit Uhren und Optik Meyer an der Hauptstraße in Lilienthal in gleich zwei Segmenten tätig. Aber während der Geschäftsteil mit den Uhren und Schmuck jetzt ein paar Wochen lang zur Pause verdammt ist, dürfen Meyer und sein Team die Augenoptikerdienstleistungen auch weiterhin anbieten. Wer ein kaputtes Brillengestell reparieren lassen möchte, ist also willkommen. Wenn der Brillenkunde dabei aber auch die Armbanduhr als Weihnachtsgeschenk mitnehmen will, werde es schwierig, sagt Meyer. Vermutlich werde er die Öffnungszeiten auf den Vormittag begrenzen. Insgesamt sei die Lage sehr ärgerlich, zumal nun ein Teil des Weihnachtsgeschäfts ausfalle und er gerade dafür noch Ware geordert habe. „Aber wir sind ein solides Unternehmen“, betont der Geschäftsführer, „daher werden wir das auch noch überstehen.“

Onlinehandel profitiert

Eher optimistisch blickt auch Katja Meyerdierks in die Zukunft. Sie ist beim IT-Service-Dienstleister von TRI in Lilienthal beschäftigt und zählt somit zu jenen, die nun mit der neuen Situation umgehen müssen. Ärgerlich sei es, dass die Geschäfte mit nur zwei Tagen von Sonntag bis zum Lockdown zu wenig Zeit gehabt hätten, sich angemessen auf die neue Lage einzustellen. Das sei vor allem für die Betriebe in der Fläche ein Problem. Einerseits wende man viel Kraft dafür auf, die Leute vom Nutzen des regionalen Einkaufs zu überzeugen. Mit dem Lockdown erreiche man aber das Gegenteil, denn davon profitiere vor allem der Onlinehandel.

Bei TRI in Lilienthal gehe es wie in den anderen genannten Beispielen glücklicherweise nicht nur um den Handel. Das Unternehmen biete vor allem Dienstleistungen an, zum Beispiel den Aufbau von Computersystemen oder Telefonanlagen und stehe auch für Fernwartungen bereit. Dieser Zweig, so Meyerdierks, könne auch im Lockdown weiterlaufen.

Zur Sache

Verordnung mit Ausnahmen

Niedersachsen hat die Corona-Verordnung des Landes angepasst. Die Regelungen gelten ab Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar. Neben Kontaktbeschränkungen enthält die Verordnung Regeln für den Einzelhandel.

So bleiben ab diesem Mittwoch alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, einschließlich der Outlet-Center und der Verkaufsstellen in Einkaufscentern geschlossen. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel, Wochenmärkte (Lebensmittel), der landwirtschaftliche Direktverkauf und Hofläden (Lebensmittel), Getränkehandel, Abhol- und Lieferdienste, Reformhäuser, Babyfachgeschäfte, Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen und Waschanlagen, Auto- oder Fahrrad-Werkstätten und Reparaturwerkstätten für Elektronikgeräte, Banken, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkaufsstellen, Tierbedarfshandel, Futtermittelhandel, Weihnachtsbaumverkauf, Großhandel und Baumärkte (für gewerbliche Kunden), Brennstoffhandel, Versandhandel, Fahrkartenverkaufsstellen.

Zulässig ist die Auslieferung von Waren auf Bestellung sowie die Abholung bei kontaktloser Übergabe außerhalb des Geschäfts. Geschlossen werden Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliches. Ausgenommen davon sind Einrichtungen für medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie oder Fußpflege und Orthopädietechniker.