Sänger Jan Plewka und seine Band Selig versetzten die Zuschauer zurück ins Jahr 1994. (Lars Fischer)

Der Auftritt von Selig im Sommer in der Worpsweder Music Hall hat schon Tradition. Egal, was die Band sonst gerade macht, den Ausflug an die Hamme lassen sich Sänger Jan Plewka und seine Kollegen nicht nehmen. In diesem Jahr aber findet er ausnahmsweise doch inmitten einer längeren Tour statt – und das hat positive Folgen: Die Band, um einen Keyboarder ergänzt, ist perfekt eingespielt und hat eine überzeugende Lichtchoreografie aufzubieten, und sie legt genauso viel Leidenschaft und Spaß an den Tag wie bei den Shows „außer der Reihe“. Plewka versetzt das Publikum ins Jahr 1994: Grunge ist in, Selig haben gerade ihr Debüt-Album veröffentlicht – das sie in voller Länge an diesem Abend spielen – und die Music Hall wird gegründet. Bessere Gründe zum Feiern gibt es kaum!