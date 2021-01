Entstempelte oder gefälschte Nummernschilder hat die Polizei in Lilienthal an zwei Autos vorgefunden. (Christian Valek)

Lilienthal. Der Polizei in Lilienthal wurden am Dienstag gleich zwei Autos gemeldet, die laut Zeugen auffällig geparkt waren. In der Straße Beim neuen Damm stellten die Beamten dann bei einem der Fahrzeuge fest, dass zudem die Kennzeichen gefälscht waren. Bei dem anderen Auto, das am Speckendamm stand, wurden hingegen zwei unterschiedliche und bereits entstempelte Kennzeichen verwendet. Die Polizei leitete in beiden Fällen Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sämtliche Kennzeichen an den Autos wurden zudem sichergestellt.