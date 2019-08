Die Wümme-Brücke in Borgfeld wird für ein paar Stunden überprüft (Archivfoto). (Lutz Rode)

Borgfeld/Lilienthal. Die Umleitungsschilder weisen seit Tagen darauf hin: In der Nacht zum Donnerstag werden zwei Wümmebrücken zwischen Borgfeld und Lilienthal gesperrt – an der Lilienthaler Allee zwischen Borgfelder Allee und Truperdeich sowie an der Borgfelder Allee zwischen Lilienthaler Allee und Truperdeich. Grund sind Reinigungsarbeiten. Darüber hinaus werden die Brücken auf ihre Standfestigkeit und Verkehrssicherheit geprüft. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, sodass die Umleitung über die jeweils andere Brücke erfolgt. In der Zeit von 22.30 Uhr bis 4.30 Uhr ist also jeweils eine Brücke nicht befahrbar. Radfahrer und Fußgänger müssen mit einer Einengung des Weges rechnen. Dies geht aus einer Mitteilung der Verkehrsmanagementzentrale Bremen hervor. Der zuständige Referatsleiter beim Amt für Straßen und Verkehr in Bremen, Manuel Reichel, erklärt auf Nachfrage, dass zunächst die Straßenbahnbrücke gereinigt und geprüft wird, anschließend die Brücke an der Umgehungsstraße.