Niklas Bohnert hat der Tafelvorsitzenden Inga von Ahsen die selbst gebauten Geräte zur Coronaviren-Bekämpfung überreicht. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Lilienthaler Tafel verfügt neuerdings über zwei „Conny-Guns“, die bald schon im Trockenlager und im Aufenthaltsraum ihrer Halle an der Decke hängen werden. Auch wenn es der Name vermuten lässt: Ein Waffenschein ist dafür nicht nötig, denn es handelt sich um Geräte, die mithilfe von UV-C-Strahlen die Raumluft desinfizieren und dabei auch Coronaviren abtöten sollen. Niklas Bohnert hat die gut 66 Zentimeter langen Röhren der Marke Eigenbau jetzt an die Tafelvorsitzende Inga von Ahsen überreicht. Er hofft darauf, dass sich möglichst viele Menschen die Anleitung aus dem Internet herunterladen, um die „Conny-Guns“ nachzubauen.

Der Lilienthaler engagiert sich im Leo Club Bremen-Roland, der Jugendorganisation des Lions Clubs, dem sich Leute bis 30 Jahre anschließen können. Die „Conny-Guns“ hat er zusammen mit seinem Vater Volker ausgetüftelt, der früher am Schulzentrum in Vegesack als Lehrer gearbeitet hat. Inspirieren ließen sich die beiden von üblichen Teichfilteranlagen, die ebenfalls mit UV-C-Strahlung arbeiten und dafür sorgen, dass Viren, Keime und Bakterien im Wasser nicht überleben. Genauso verhält es sich nun mit den Röhren, nur dass Luft langsam an den Lampen vorbeigeleitet wird. „Keime, Viren und Sporen bekommen dadurch eine Art Sonnenbrand“, erklärt Niklas Bohnert.

Die Erfinder betonen, dass die Geräte kein Hygienekonzept und andere Corona-Regeln ersetzen, sondern nur eine zusätzliche Sicherheit darstellen sollen, wenn sich viele Menschen in einem Raum aufhalten. Dass die „Conny Guns“ funktionieren, daran hat Niklas Bohnert keinen Zweifel. Wichtig ist, dass die Geräte hoch genug hängen, denn sonst kann es gefährlich werden für Haut und Augen. Tafelvorsitzende Inga von Ahsen findet, dass es nicht verkehrt sein kann, zusätzliche Schutzmöglichkeiten zu nutzen. Das strenge Hygienekonzept der Lilienthaler Tafel greift aber auch so: Seit Beginn der Corona-Krise hat es keinen Corona-Fall in der Anlaufstelle für Menschen mit wenig Geld gegeben.

Laut Niklas Bohnert kostet das Material pro Conny-Gun weniger als 150 Euro. Die Bauanleitung hat er im Internet unter www.conny-gun.de veröffentlicht.