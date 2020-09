Nach Coronafällen an Schulen im Landkreis Rotenburg hat das Gesundheitsamt das Umfeld der betroffenen Personen getestet (Symbolfoto). (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Zahl der Coronainfizierten hat sich in den Landkreisen Rotenburg und Osterholz abermals erhöht, dabei sind im Raum Rotenburg auch zwei Schulen betroffen. So hat sich nach Mitteilung des Landkreises an der Hauptschule in Bremervörde eine Lehrkraft mit dem Virus infiziert. Demnach wurden die engeren Kontaktpersonen umgehend getestet, vorsorglich hat das Gesundheitsamt auch das gesamte Personal der Schule testen lassen. Bislang gibt es keinen weiteren positiven Befund, heißt es aus dem Kreishaus.

Auch in Rotenburg ist ein Kind positiv getestet worden, es besucht die Stadtschule. Die betroffenen Mitschüler sowie die Lehrkräfte wurden vom Gesundheitsamt getestet. Hinzu kommt eine Infektion eines Bewohners eines Altenheims in der Kreisstadt. Insgesamt haben sich damit in den vergangenen Tagen fünf neue Corona-Fälle ergeben. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen im Kreis Rotenburg beträgt damit 205, davon sind 173 Menschen mittlerweile wieder genesen, zwei Personen sind gestorben.

Der Rotenburger Landrat hat angesichts der neuen Fälle noch einmal an die Bevölkerung appelliert, die sogenannten AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – zu befolgen. „Wir alle haben es selber in der Hand, eine großflächige Ausbreitung bei uns im Landkreis zu verhindern“, so Landrat Luttmann.

Neuer Fall in Lilienthal

Im Landkreis Osterholz wurden in den vergangenen sieben Tagen sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Jeweils zwei Personen stammen aus den Gemeinden Schwanewede und Ritterhude, jeweils eine Person kommt aus der Gemeinde Lilienthal und der Stadt Osterholz-Scharmbeck, wie eine Landkreissprecherin mitteilt. In drei Fällen handelt es sich um Urlaubsrückkehrer, sie hatten zuvor Zeit in der Türkei beziehungsweise in Ungarn verbracht. In den übrigen Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen.

Damit liegen seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis Osterholz vor knapp sechs Monaten insgesamt 152 bestätigte Fälle vor. 139 Personen sind bereits wieder gesund. 14 Personen sind akut infiziert. Dies sind so viele wie seit drei Monaten nicht mehr, so die Sprecherin.