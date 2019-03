Entschärfung ab zwölf Uhr

Zwei Fliegerbomben in Borgfeld entdeckt

In Borgfeld sind am Dienstagmorgen zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilt die Polizei via Twitter mit.