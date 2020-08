Denis Fischer präsentiert „Home Recording gegen den Shutdown“. (fr)

Blockland. Die Pusta-Stube setzt an diesem Wochenende ihre Sommerkonzertreihe fort. Der Garten hinter der Kultkneipe am Wümme-Ufer ist gut vorbereitet. Bequeme Sitzmöbel verwandeln Rasenflächen und Holzsteg in eine Open-Air-Lounge. Umsonst und draußen, heißt das Motto der Sommerkonzerte. Am Sonntag, 9. August, ab 14 Uhr spielt hier die Worpsweder Band Grand Ole Carpet. Die vier Musiker präsentieren einen Mix aus Country- und Folk-Songs. „Mehrstimmiger Gesang begleitet von Banjo, Kontrabass, Steel Guitar und Handharmonika“, kündigen die Veranstalter an.

Am Mittwoch, 12. August, betreten gegen 19 Uhr Denis Fischer, Luka Küssner, Kai Kampf und Sven Bartel die Open-Air-Bühne im Oberblockland 5. Frontmann Fischer, unter anderem auch Schauspieler und Entertainer, präsentiert sei Programm „Home Recording gegen den Shutdown“. Unter anderem sollen Songs von Johnny Cash, Brian Ferry und Sheryl Crow dabei sein.

Die Sommerkonzerte finden weiterhin unter Wahrung der allgemeinen Abstands- und Hygienebestimmungen statt, teilt Kneipen-Inhaberin Kornelia Staffeldt mit. Reservierungen sind obligatorisch und werden telefonisch unter der Rufnummer 0421/ 27 43 32 entgegengenommen.