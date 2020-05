In dem betroffenen Worpsweder Heim finden nun regelmäßig Tests der insgesamt 41 Bewohner statt (Symbolfoto). (Hendrik Schmidt/DPA)

In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Worpswede, in der am Mittwoch ein Coronafall bestätigt worden ist, sind laut Kreisgesundheitsamt ein weiterer Bewohner und eine dort tätige Pflegekraft aus Lilienthal ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Mittwoch steht das Heim, bei dem es sich laut Informationen der Redaktion um die Einrichtung „Rosengarten“ handelt, unter Quarantäne. Gleichzeitig finden regelmäßige weitere Tests der insgesamt 41 Bewohner statt.

Die zunächst betroffene Person sei erst vor Kurzem in die Einrichtung eingezogen, so Kreissprecherin Jana Lindemann. Erkenntnisse über eine Erkrankung habe es bei der Aufnahme nicht gegeben. Entsprechend der Verordnung des Landes sei sie 14 Tage lang von den anderen Bewohnern zu isolieren gewesen. Warum trotzdem eine Ansteckung erfolgen konnte, werde nun ermittelt. Alle Bewohner müssten derzeit in den Zimmern bleiben, um Kontakte zueinander zu vermeiden. Die erkrankte Pflegekraft befinde sich in häuslicher Isolation. Ebenso 16 weitere Mitarbeiter. Die nächsten Testergebnisse sollen am Montag vorliegen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz vermeldet zudem drei weitere bestätigte Fälle aus dem Kreisgebiet: Eine weitere Person aus Worpswede und zwei aus Ritterhude. Damit beläuft sich die Fallzahl im Landkreis Osterholz auf 107, wovon 84 Personen bereits wieder gesund sind. 23 Personen befinden sich noch in Quarantäne, zwei Personen werden in Krankenhäusern behandelt. Die Anzahl der Kontaktpersonen beläuft sich auf 380, wovon 62 Personen derzeit noch in Quarantäne sind. Im Landkreis Rotenburg wurde bis Freitagmittag kein neuer Corona-Fall gemeldet, bisher wurden dort 109 Fälle gezählt, 104 davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben.

Lockerungen ab Montag

Das Land Niedersachsen hat unterdessen seine Corona-Verordnung überarbeitet. Damit wird es ab Montag, 25. Mai, weitere Lockerungen geben. Die Verordnung ist ab sofort auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-osterholz.de/corona zu finden. Öffnen können demnach ab Montag auch Freizeitparks und Minigolfanlagen, Spielhallen und -banken sowie alle öffentlichen und privaten Sportanlagen für kontaktlosen Sport, auch Indoor-Einrichtungen wie Fitnessstudios und Hallenbäder. Die Sporthallen sollen für die Vereine voraussichtlich ab Mitte Juni wieder für den kontaktlosen Sport nutzbar sein. Auch kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel sind mit Einschränkungen wieder möglich.

Neben Campingplätzen und Ferienwohnungen können nun auch Hotels, Jugendherbergen, Freizeit- und Bildungsstätten wieder für Gäste öffnen, wenn sie maximal zu 60 Prozent auslastet werden. In Restaurants wird auf die Begrenzung von höchstens 50-prozentiger Belegung verzichtet, nach wie vor gilt aber ein Mindestabstand zwischen den Tischen von zwei Metern und zwischen den Gästen von eineinhalb Metern.

Für Einreisende aus bestimmten Ländern gilt weiterhin die Pflicht, sich beim Gesundheitsamt zu melden und sich in 14-tägige Quarantäne zu begeben. Personen, die unsicher sind, ob dies auf sie zutrifft, können sich beim Bürgertelefon des Landkreises Osterholz melden. Dies ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/930 29 01 erreichbar.