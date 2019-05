Auf der Lilienthaler Allee hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. (Lutz Rode)

Auf der Umgehungsstraße in Lilienthal hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Auf der Lilienthaler Allee in Höhe Torneestraße stießen kurz vor 16 Uhr zwei Pkw zusammen. Eines der Fahrzeuge überschlug sich und landete kopfüber im Graben. Nach Informationen der Feuerwehr wurden zwei Personen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der aber für den Transport der Verletzten dann doch nicht benötigt wurde. Bis zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Umgehungsstraße vorübergehend voll gesperrt. Später konnte eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsfluss wurde erheblich behindert, die Autos stauten sich auch in den Nebenstraßen. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst noch keine Angaben.

+++ Diese Meldung wurd um 17.12 Uhr aktualisiert. +++