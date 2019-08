Zum Königshaus gehören Damenkönigin Sandra Ohlrogge, König Lothar Kück sowie Königin und Vize-Damenkönigin Petra Wohlgehagen. (jke)

Grasberg. Nach einer halben Stunde wurde es laut in der Schießhalle des Schützenvereins Wörpedorf – doppelt laut sogar. Beim Schießen um die Königswürde waren der Königsvogel und der Vogel für die Damenkönigin gleichzeitig gefallen, und das in einer ungewöhnlich kurzen Zeit in Anbetracht der Vielzahl der Bewerber. Bei den Herren hatte Lothar Kück den entscheidenden Schuss abgegeben, bei den Damen Sandra Ohlrogge.

„So ein Schützenfest, wie wir es feiern, mitten im Ort, ist etwas Außergewöhnliches“, sagte der Vorsitzende Kai Entelmann bei der Königsproklamation. Er sei froh, dass die Nachbarn sich nicht daran störten, sondern mitfeierten, und besonders dankte er der Feuerwehr, die am Wochenende zuvor den Umzug begleitet hatte. Die Feuerwehr schießt auch unter sich einen eigenen König aus, dieses Jahr wurde es Stefan Bohling. Volkskönig wurde Heiko Gefken, Festplatzkönig Bernd Schumacher bekam den Pokal, den der Grasberger Ehrenbürgermeister Heinrich Blanke gestiftet hatte, und Jürgen Zöllner errang die goldene Ehrennadel der Volksbank.

Dies war nicht die einzige Nadel, die an diesem Abend vergeben wurde, denn nun trat Hartmut Suding, der Präsident des Schützenbezirks Osterholz, ans Mikrofon und bat Volker Kriete nach vorn, um ihm die silberne Ehrennadel des Bezirks zu überreichen. Eine goldene Nadel erhielt Henning Rosenbrock, der die Holzadler baut, und ebenfalls mit Gold geehrt, aber vom Nordwestdeutschen Schützenbund, wurde Günther Meyer, der ehrenamtliche Hausmeister der Schützenhalle.

„Plötzlich ein Aufschrei“

„Hier war eine Wahnsinnsstimmung beim Schießen“, sagte Hartmut Suding, „und plötzlich ein Aufschrei.“ Dass die Vögel der Herren und der Damen gleichzeitig fielen, habe er noch nie erlebt. Ungewöhnlich war auch die kurze Zeit, bis die neuen Majestäten feststanden, und das, obwohl es bei den Damen fünf und bei den Herren sogar acht Bewerber gegeben hatte. Allzu oft kam also keiner von ihnen zum Schuss.

Vorerst aber musste das alte Königshaus seine Ketten abgeben – die beiden Vizes Gabi Behrens und Dierk Warnken hatten zwar schon am Wochenende zuvor Nachfolger erhalten, durften die Kette aber noch eine Woche lang tragen. Die scheidende Damenkönigin Andrea Rosenbrock bedankte sich besonders bei ihrer Adjutantin Sandra Ohlrogge, die sie bereits zum dritten Mal begleitet hatte, und der alte König Jens Büther sagte, er habe eigentlich kaum etwas tun müssen, das habe alles sein Adjutant Lars Bädecker für ihn erledigt – und der wiederum sei vorbildlich von seiner Frau Sandra unterstützt worden, verriet Kai Entelmann.

Obwohl darauf verzichtet wurde, auch dem Juniorenadjutanten Dustin Heitmann seine Kordel abzunehmen, hatte doch alles etwas länger gedauert. „Die nächsten Sendungen werden sich um zehn Minuten verschieben“, kündigte Kai Entelmann an, aber dann erfuhren doch alle, aus wem das neue Königshaus besteht: Lichtpunktkönig wurde Jasper Entelmann – genau am Tag seiner Einschulung, wie sein Vater zum besten gab. Jugendkönig ist Pascal Gusek mit Adjutantin Johanna Böschen, und bei den 19- bis 21-jährigen Junioren ist Niklas Wacker der neue König, der sich Dustin Heitmann zum Adjutanten nahm.

Die Vizemajestäten Rolf Rohdenburg und Petra Wohgehagen mussten nicht mehr vorgestellt werden, da ihr Schießen bereits eine Woche vorher stattgefunden hatten, Damen-Vize Petra Wohlgehagen bekam aber noch einen zweiten Titel: Sie ist jetzt auch Königin, da ihr Lebensgefährte Lothar Kück König wurde. Zum Adjutanten wählte er Bernd Schnakenberg. Bei der Damenkönigin fand ein Tausch statt, dies ist jetzt Sandra Ohlrogge mit der Adjutantin Andrea Rosenbrock. Und als draußen der Regen niederzuprasseln begann, war es drinnen so richtig schön gemütlich für den Ehrentanz der Könige, aber rechtzeitig zum Beginn der Freiluftparty „Malle für alle“ mit der Band „Readys“ hatten sich die Wolken wieder verzogen.