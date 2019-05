An dieses Schild werden sich Verkehrsteilnehmer gewöhnen müssen. In Bremen-Horn stehen Gleisarbeiten an. (Karsten Klama)

Wer in den kommenden Wochen zwischen Lilienthal und Bremen pendelt, muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Bremer Straßenbahn AG wird ab Donnerstag, 16. Mai, bis zum 1. Juni in Bremen-Horn zwischen Horner Mühle und Vorstraße einen etwa 300 Meter langen Gleisabschnitt sanieren.

Für Autofahrer, die aus Bremen kommend in Richtung Borgfeld oder Lilienthal möchten, wird die Leher Heerstraße stadtauswärts gesperrt. Anlieger dürfen die Fahrbahn abends und nachts aber in Schrittgeschwindigkeit nutzen. Eine Umleitung wird ausgewiesen sein, die BSAG empfiehlt aber, den Bereich weiträumig über den Autobahnzubringer Horn und die Parkallee zu umfahren.

An den Wochenenden 18. und 19. Mai sowie 25. und 26. Mai sollen überdies sogenannte Powerbaustellen eingerichtet werden, auf denen rund um die Uhr gearbeitet wird. Die Straßenbahnlinie 4 wird daher von Sonnabend, 6 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, zwischen Lilienthal-Falkenberg und Kirchbachstraße nicht fahren. Die BSAG richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeiten werden sich dadurch um einige Minuten erhöhen, sagte ein Sprecher.

Auch die Sonderfahrt zum Werder-Spiel im Weserstadion am Sonnabend kann nicht in einem Stück erfolgen. Fußballfans müssen an der Kirchbachstraße umsteigen.