Ritterhude macht es schon länger so. Neben dem gebräuchlichen Ortsnamen grüßt vom Schild auch die plattdeutsche Bezeichnung: Hu'e. (Gemeinde Ritterhude)

Über die Schreibweise ist man sich noch nicht ganz klar. Aber wenn es zu bezahlen ist, wird die Gemeinde Breddorf zweisprachige Ortseingangsschilder anschaffen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, auch den niederdeutschen Ortsnamen anzuführen.

Zwei Lehrerinnen der Kooperativen Gesamtschule hätten den Antrag gestellt, in der Samtgemeinde Tarmstedt zweisprachige Ortsschilder aufzustellen, erklärte Bürgermeister Günther Ringen. Er sehe darin kein Problem; in der Nachbargemeinde Glinstedt stehe bereits das plattdeutsche „Glins“ unter dem hochdeutschen Ortsnamen. Allerdings gehöre zur Gemeinde Breddorf nicht nur das Dorf Hanstedt, sondern auch noch die kleinen Bauernschaften Ehebrock und Breddorfermoor. Deshalb benötige man 14 neue Schilder, und ein Schild koste 140 Euro.

Heinz Witten (SPD) fand die Idee dennoch gut. Man könne sicherlich auch auf die alten Ortsschilder Buchstaben aufkleben, meinte er. Antje Buschmann (Grüne) fand, die Sache habe Charme. Zum ersten Mal habe sie ein zweisprachiges Ortsschild in Ritterhude gesehen, dort stehe unter dem hochdeutschen Ortsnamen ein recht exotisch wirkendes „Hu' e“. Aber, so meinte Martin Otten von der Wählergemeinschaft (WG), er könne keinen sonderlichen kulturellen Wert in zweisprachigen Schildern sehen. Deshalb sei er gegen die Anschaffung von neuen Schildern.

Breddorf heißt auf Plattdeutsch „Breddörp“, Hanstedt heißt „Hans“, erklärte Günther Ringen. „Für Ehebrock müssten wir wohl ,Eibröck‘ schreiben.“ Schwierig würde es mit Breddorfermoor, wie Ringen nach der Sitzung sagte. Das Breddorfer Platt hat im Unterschied zu den Dialekten der Nachbardörfer eine Neigung zu Diphthongen und manchmal sogar zu Triphthongen. „Moor“ wird in Breddorf mit einem Laut gesprochen, der ungefähr ein O mit nachklingendem U ist, in den aber auch noch ein E hineinspielt. „Ich weiß gar nicht, wie man das schreiben soll“, meinte Günther Ringen. Aber wenn es möglich ist, Klebebuchstaben auf die alten Ortsschilder zu kleben, sollen die Breddorfer Ortsschilder zweisprachig werden.

Eine ähnliche Richtung hatten, wie berichtet, kürzlich die Gemeinden Hepstedt und Wilstedt eingeschlagen. Mit dem Ziel, das Plattdeutsche stärker zu etablieren, will man dort die gelben Schilder an den Ortseingängen mit dem niederdeutschen „Heps“ und „Wils“ ergänzen. Zwar würden nicht alle Menschen diese Ergänzung auf Anhieb verstehen, räumte Wilstedts Bürgermeister Traugott Riedesel auf der entsprechenden Ratssitzung ein. „Aber wenn die Leute fragen, was ,Wils‘ bedeutet, haben die Schilder schon ihren Zweck erfüllt“, meinte er. Riedesel wies darauf hin, dass die Bezeichnungen „Wils“ oder „Tarms“ noch heute im allgemeinen Sprachgebrauch üblich seien. Es würde sich also nicht um eine künstliche Wiederbelebung handeln. Auch gebe es in Wilstedt noch Familien, deren Kinder zweisprachig aufwüchsen, ergänzte Rolf Struckmeyer (Natürlich Wilstedt). Vorbehaltlich der Finanzierbarkeit entschied der Rat daraufhin mehrheitlich, das Projekt anzugehen. Breddorf zog nun nach.